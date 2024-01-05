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江凌调研文旅重点项目建设运营工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.21 22:53

江凌在调研文旅重点项目建设运营工作时强调
推动洛邑古城由点扩面放大引流效应
乘势而上打造高品质古都文化体验区

　　21日，市委书记江凌深入老城区、瀍河区，专题调研洛邑古城周边片区文旅重点项目建设运营工作。他强调，要进一步强化城市旅游意识，推动洛邑古城由点扩面，不断放大引流效应，乘势而上打造高品质古都文化体验区。

　　在隋唐大运河国家文化公园、铜驼暮雨、东关大街等地，江凌实地察看项目建设提升进展，听取招商运营、风貌设计、业态植入等情况汇报。他指出，要强化片区意识、系统思维，推动项目连点成线成片，抓好停车设施、流线组织等环节，更好发挥聚合作用。要盘活闲置资源，抓好瀍河沿岸建筑微改造，因地制宜改造特色街区、引入文旅业态，有效增加运营收益。要发挥好洛邑古城引流作用，积极对接头部企业，共同参与文旅项目策划运营，更好发挥整体拉动效益。

　　老城历史文化街区是游客感受古都韵味的重要窗口。江凌沿着街巷认真察看老城肌理，深入了解老城区“一横三纵”城市肌理保护提升工程谋划推进情况。他指出，要突出古城韵味，做好微改造，下足“绣花”功，高标准推动老城肌理保护提升，让城市留下记忆，让人们记住乡愁。要把传承好古城风貌、城市肌理和发展文旅产业统筹起来，在保护好传统街区的同时，完善服务设施，引入运营主体，盘活老街巷、老院子等资源，推动金元古城与洛邑古城有效连通，将老城打造成更具特色的沉浸式古都文化打卡地。

　　随后，江凌主持召开座谈会，老城区和瀍河区分别汇报了重点文旅项目谋划及实施情况，与会市领导及市直有关部门负责同志协力推动洛阳文旅持续出圈等提出意见建议。

　　江凌强调，老城区和瀍河区历史文化资源丰厚，打造古都文化体验区优势独特。要进一步深化共识，抢抓洛邑古城火爆出圈的机遇，坚持全市“一盘棋”，市直有关部门和两区协同发力，持续推进景区游向城市游转变，更好把文化资源优势转化为发展优势。要坚持“一体化”原则，统筹抓好金元古城、隋唐大运河国家文化公园、铜驼暮雨三大板块建设提升，尽快启动老城区“一横三纵”城市肌理保护提升工程，推动铜驼暮雨和东关大街整体提升、主动融入洛邑古城，在隋唐大运河国家文化公园积极布局趣味性、网红文旅项目，实现三大板块建筑风貌一致、街区尺度适中、经营业态连续，有效释放洛邑古城引流效应。要优化交通组织，加快建立超流量时段交通统筹调度机制，通过多点到达实现有效分流，加大周边临时停车场等资源挖掘力度，力争今年牡丹文化节前开通古都旅游交通专线，强化系统思维抓好周边道路微改造，推动洛邑古城周边交通秩序有明显改善。要提升配套服务，坚持问题导向和需求导向相结合，从提升游客便利性出发，紧盯突出短板弱项，加强服务标准和规范监管，提升智慧服务水平，努力在今年牡丹文化节前显著改善餐饮、住宿、停车、公厕等服务质量，不断提升游客体验感共情度。

　　王军、张玉杰、陈功、李新红、余杰等参加调研及座谈。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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