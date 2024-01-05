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洛阳多家博物馆将按照国家一级馆标准进行提升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.21 21:56

　　21日，记者从洛阳全市文物工作会议现场获悉，今年洛阳文物保护部门将推进一系列亮点工作。

　　摸清文物“家底”。按照国家、省工作部署，今年，洛阳将以县域为基本单元全面开展第四次全国文物普查工作，建立完善市、县两级普查队伍，全面摸清文物资源底数。结合文物普查、考古工作最新成果，积极申报第九批全国重点文物保护单位。

　　全面提升考古水平。今年，洛阳将加大田野考古工作投入，持续推进二里头遗址、古城村遗址、苏羊遗址、百草坡东汉陵园、隋唐洛阳城正平坊遗址等重要遗址考古发掘，进一步提高田野考古发掘质量，力争跻身年度全国或全省重大考古新发现行列。同时，充分发挥田野考古人才优势，与乌兹别克斯坦等国家在考古领域继续开展深度合作。

　　全力推进夏商文明研究。结合夏商考古资源优势，洛阳将高标准规划、高质量建设夏商文明考古研究中心，打造国内一流、国际领先的国家级考古科研平台。通过聚合最强的考古研究力量，运用最前沿的科技手段，推动夏商重大课题的攻关研究，以更加丰富、确凿的证据构建完整的夏商历史，把中国文明历史研究引向深入。

　　构建大遗址保护利用新格局。当前，洛阳正全力打造隋唐洛阳城3.0版大遗址保护利用示范样板，全面实施全长3.2公里的天街贯通提升工程。为进一步还原活化历史场景，洛阳将启动玄武门、九洲池(三期)保护展示工程，开展天津桥保护展示工程前期工作，着手编制东城墙、北城墙保护展示方案，进一步优化正平坊保护展示方案。今年，随着汉魏故城遗址博物馆建成开放，汉魏洛阳故城国家考古遗址公园也将展现出全新面貌。

　　全力推进二里头遗址申遗。今年，洛阳将重点实施二里头遗址本体保护、考古调查阐释、遗产价值研究、遗址公园提升、环境整治优化等任务，确保二里头遗址成功列入《中国世界文化遗产预备名单》。同时，万里茶道、关圣文化史迹联合申遗工作也将继续推进。今年是大运河、丝绸之路“双申遗”成功十周年，作为全国唯一的“双申遗”城市，洛阳将以此为契机高规格举办第五届世界古都论坛，加强申遗城市交流合作，促进古都文明交流互鉴，把世界古都论坛打造成为传播和提升河洛文化影响力的重要载体。

　　积极推进五大都城遗址博物馆群建设。今年，洛阳将重点推动洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆展览提升工程，科学谋划东周王城、隋唐洛阳城、偃师商城、丝绸之路等重点博物馆项目，加快推动洛宁、汝阳等县域博物馆建设，实现县域博物馆全覆盖。同时，二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、民俗博物馆、千唐志斋博物馆等将按照国家一级馆标准进行提升，为市民、游客带来更好的参观体验。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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