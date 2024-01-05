伊滨区青年人才公寓面向全社会开放日租、短租服务

21日，记者从洛阳市伊滨区获悉，该区青年人才公寓现面向全社会开放日租、短租服务，并在美团平台上线预定功能。

21日，记者从洛阳市伊滨区获悉，该区青年人才公寓现面向全社会开放日租、短租服务，并在美团平台上线预定功能。

伊滨青年人才公寓位于中信路与提驾庄街交叉口东南角，紧邻龙门实验室，总占地面积64亩，主要建设8栋高层住宅楼，配备双创空间、共享会客厅、智能餐厅等，另有社区健身中心、邻里中心等配套建筑。

该公寓于2023年7月起，按照“租售并举”模式，面对该区青年人才进行招租。其中，对外招租房源已配套智能化家具家电设备，可拎包入住。

“最近洛阳文旅持续爆火，游客住宿需求大大提升。”该公寓的建设运营单位洛阳国展置业有限公司有关负责人杨迎杰介绍，为助力洛阳文旅产业发展，同时活化利用公寓内的闲置房源，今年春节期间，伊滨区青年人才公寓开始探索推出日租、短租服务，受到顾客一致好评。

据介绍，伊滨区青年人才公寓共提供20间日租、短租房源，位于3号楼3至7层，其中包含10套建筑面积133平方米的三室两厅户型，10套建筑面积93平方米的两室两厅户型。所有房型最多可容纳4人入住，1.2米以下儿童不占名额。公寓内的室外运动场所和社区邻里中心均可免费使用。

该负责人介绍，伊滨区青年人才公寓日租、短租服务可通过美团平台，点击进入民宿公寓页面，搜索“伊滨区青年人才公寓”，选择合适房型一键预定；或直接拨打0379-80896077订房。目前，133平方米户型每日收费380元，93平方米户型每日收费280元，短租服务还享有线上折扣等优惠。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 杨焯程 张晓晨）