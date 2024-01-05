年产4200余万套！洛阳光电产业链将添新动能

挖掘机轰隆作响，工程车来回穿梭，工人们有序忙碌……连日来，气温骤降，天寒地冻，走进位于洛阳市洛龙区的中航光电民机与工业互连产业园施工现场，“热度”和“速度”却丝毫不减，一派大干快上、争分夺秒的火热景象。

挖掘机轰隆作响，工程车来回穿梭，工人们有序忙碌……连日来，气温骤降，天寒地冻，走进位于洛阳市洛龙区的中航光电民机与工业互连产业园施工现场，“热度”和“速度”却丝毫不减，一派大干快上、争分夺秒的火热景象。

“大年初四，我们就着手安排复工任务，迅速展开项目施工建设。”项目安全总监燕金磊介绍，眼下，项目已全面恢复施工，日均在岗施工人员200余名，各类施工机械40余台。

虽距该项目全面开工建设仅过去一个多月，但施工“进度条”持续被刷新。目前，基坑支护、土方、桩基等基础施工已完成八成以上，全力冲刺3月底前完成基坑、桩基施工目标任务。

连日来的低温天气对项目建设产生了一定的影响，为加快项目建设进度，施工方中建三局集团有限公司持续优化施工组织，及时调整作业面，采用敷设保温棉方法对重点部位及材料进行御寒保护。“在保障质量和安全的前提下，我们正逐步增派人手和机械，同时备足各类建筑材料，确保项目有序推进。”燕金磊说。

计划总投资16.98亿元的中航光电民机与工业互连产业园项目，是洛阳市2024年度首批确定的省级重点建设项目，计划建设总面积近18万平方米的集零件加工、设备装配、智能物流仓储等多功能一体的综合性产业园区，项目达产后可新增民机与工业互连产品4200余万套生产能力。

作为国内首家成功配套商用飞机的连接器供应商，中航光电，积极为国产大飞机提供相关产品的配套与技术服务，多项产品相继获批进入商飞合格供应商目录。

在通讯与工业方面，中航光电市场表现同样可圈可点。围绕持续推进“优民工程”战略，依托强大的产品技术转换能力，企业强化光伏储能、医疗设备、工业装备等新兴业务培育，产业规模效应加速释放。

“开建该项目，既有企业挖潜拓新、扩能增效的现实需求，更是本土龙头企业强力助推洛阳光电产业链技术升级的使命与担当。”中航光电相关负责人坦言。项目建成后，将进一步促进洛阳光电产业链向民机、新一代信息技术等战略新兴领域聚焦，全面提升产业核心竞争力和综合影响力，强力助推洛阳千亿级光电产业集群建设。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 单宝锋 文/图）