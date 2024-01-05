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洛阳市“清朗·2024年春节网络环境整治”典型案例通报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳市委网信办 2024.02.21 15:06

　　春节期间，洛阳市委网信办持续开展“清朗·2024年春节网络环境整治”专项行动，加强市县统筹联动，联合市公安局等有关单位，开展常态化网络信息内容巡查，对网络违法违规乱象“零容忍”。现将部分典型案例通报如下：

　　案例一：

　　网信部门在巡查中发现，抖音账号“×东”多次借直播或短视频，发布辱骂他人、肢体冲突、网络约架等信息内容，散播网络戾气、煽动群体对立，引发网民强烈不满。网信、公安部门联动调查，公安部门依据《治安管理处罚法》第二十六条规定，对账号运营者郑某处以行政拘留15日的行政处罚。同时向抖音平台提交相关账号违法违规证据，平台依法依规对郑某运营的两个账号封禁直播权限、限制评论7日。

　　案例二：

　　网信部门在对属地网络平台巡查中发现，伊川县“×机械有限公司”网站含有赌博信息，并诱导访问网民下载涉赌软件。网信、公安、市场监管等部门联合调查，经查证，该公司网站域名到期未缴费，经过更名后未在公安部门备案，被非法盗用篡改为赌博网站。公安部门责令该公司三日内注销网站域名，关闭网站。

　　网信部门提醒

　　网络空间不是法外之地，网信部门将持续加强网络监管，从严整治网上乱象，严厉打击网上违法违规行为。同时，希望广大网民通过投诉、举报等方式，积极参与网络信息内容综合治理，共同维护清朗网络空间。②
[ 责任编辑：潘亮 ]
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