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全国先进！洛阳渔业执法工作获表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.21 15:36

　　日前，农业农村部、公安部、中国海警局联合通报表彰2023年渔业执法系列专项行动工作突出的先进集体和个人，洛阳市农业综合行政执法支队获表彰。

　　洛阳地跨黄河、长江、淮河三大流域。保护渔业资源、维护渔业生产秩序，对于推进生态文明建设、促进渔业可持续发展具有重要意义。洛阳得天独厚的自然水域，造就丰富的渔业资源。

　　据统计，全市拥有鱼类79种，以黄河鲤鱼、伊河鲂鱼、伊水大鲵以及三文鱼最负盛名，并相继设立洛河鲤鱼、伊河鲂鱼及洛河洛宁段乌苏里拟鲿、瓦氏雅罗鱼等3处国家级水产种质资源保护区。目前，洛阳全域渔业利用水面面积40.38万亩，渔业已经成为乡村振兴重要的富民产业。

　　2023年，根据国家统一部署，洛阳以破解危害渔业发展的顽瘴痼疾为导向，聚焦黄河禁渔、清理取缔涉渔“三无”船舶和“绝户网”、渔业安全生产监管等重大执法任务，联合部署开展“渔政亮剑2023”等专项执法行动，查办非法捕捞案件77件，清理整治地笼等网具978个，查处涉渔执法相对人77人，有力打击和震慑了违法捕捞行为。

　　下一步，洛阳市将按照渔业高质量发展、高水平保护和高效能治理的要求，深化执法联勤联动，重拳打击涉渔违法犯罪行为，推动渔业实现产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、治理有效，有力助推生态文明建设和乡村全面振兴。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 贾佳 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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