洛阳“00后”小伙儿在天街上演戏曲“奇遇”

春节假期，在天街一隅的舞台上，一场有关戏曲的“奇遇”吸引不少游客驻足。该演出由洛阳“00后”小伙儿陈奇辉创意呈现。他3岁开始学戏，虽然年仅22岁，但“戏龄”已有19年，如今是中国戏曲学院大四的学生。

陈奇辉在天街演出（受访者供图）

春节假期，在天街一隅的舞台上，一场有关戏曲的“奇遇”吸引不少游客驻足。该演出由洛阳“00后”小伙儿陈奇辉创意呈现。他3岁开始学戏，虽然年仅22岁，但“戏龄”已有19年，如今是中国戏曲学院大四的学生。

17日晚，身穿白靠、背插靠旗的他，在“天街奇幻夜·神都洛阳年”天街新春盛会上进行他的最后一场表演。夜色中，音乐一起，灯光一打，陈奇辉通过对云手、踢腿、翻身等绝活儿的展示，将古代将军的形象刻画得入木三分，举手投足间，将观众带入剧情之中，台下不时传来阵阵掌声。

“我的演出装扮，是戏曲中常用来刻画大将军的。”陈奇辉说，此次受邀参加天街新春盛会，他依据主办方提供的大概思路与音乐，设计了这场3分钟的演出。

演出中，他通过扮演古代将军，向游客展示戏曲中将军战前热身、战时展示技艺、战中冲锋陷阵这三种状态，即使没有唱词，这场精彩的表演，也为游客带来了一场酣畅淋漓的传统戏曲盛宴。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠）