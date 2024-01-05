段玉震：“国之重器”背后的业务“多面手”

秉承为家乡建设作贡献的初心，段玉震大学毕业后进入原洛阳矿山机械研究所工作。

段玉震在工作中

●人物：段玉震

●年龄：60岁

●身份：中信重工副总工程师

秉承为家乡建设作贡献的初心，段玉震大学毕业后进入原洛阳矿山机械研究所工作。在中信重工(原洛阳矿山机器厂)工作期间，他先后在技术、销售等多个岗位工作，成为一名业务“多面手”，也见证了企业的转型发展。近日，段玉震回忆了自己工作中那些难忘的往事。

回家乡工作 助力实现辊压机国产化

段玉震生于1964年，老家在河南省安阳市安阳县。1987年7月，段玉震从吉林工业大学(现吉林大学)矿山机械专业毕业后，被分配到洛阳矿山机械研究所工作。

“毕业分配时，我本来有机会去大连、北京等城市工作，但当时还是希望回到家乡，为家乡的建设贡献一份力量。”段玉震说。

“参加工作后，我有3个月的实习期，先到各分厂实习锻炼一段时间，了解生产工艺和各种加工设备的功能。”段玉震回忆说，1987年年底，洛阳矿山机械研究所改制后并入洛阳矿山机器厂(中信重工的前身)，他被分到新组建的建材装备研究室，从事了10年绘图设计工作。

“其间，我们从德国引进了国内第一台辊压机，我带领技术人员从绘图设计到开发等逐步进行消化，让这一设备实现国产化。”段玉震自豪地说。

段玉震说，那时单位采用灵活多样的经营方式，比如鼓励职工为客户提供设计服务等，让职工的收入与新产品的开发挂钩。当时，大家研究新技术的积极性都很高，等技术成熟后再推到市场上获取效益，收到了很好的效果。

1998年，段玉震担任建材装备研究室主任，负责技术管理工作，研究室主要为水泥行业提供重大技术装备。

“2003年，建材装备研究室改为建材所，当时有40多个人，最高峰时能承担公司70%左右的设计工作量。”段玉震说，当时，建材所的设计能力、开发能力、装备技术、产品质量都排在国内前列，产品在市场上极具竞争力。

共克时艰 推动企业多元化发展

1993年，洛阳矿山机器厂并入中信集团，更名为中信重型机械公司，完成了由工厂制向公司制的转变，实现了第一次重大变革。

段玉震回忆说，受大环境影响，1997年至2003年，企业经历了较为困难的阶段。“那时，大家的工资收入很低，有时甚至连工资都发不下来，但大家还是咬紧牙关坚持了下来。”段玉震说，那段时间公司宁愿亏损经营，也要让职工手里有活干，从而保障了企业生产的延续。

2004年以后，国家振兴装备制造业和世界制造业产业转移，为中信重工提供了重大战略机遇。段玉震说，从2004年开始，公司将企业发展定位于“高端技术、高端产品、高端客户和高端市场”，即以高端技术支撑高端产品，以高端产品服务高端客户，以高端客户占领高端市场。

此后，公司科技创新投入不断加大，并整合企业内外科研力量组建科研技术团队，调动技术人员进行高强度攻关，依靠一批有自主知识产权的成果，迅速占领矿山、水泥、冶金三大行业装备的高端市场。

与此同时，公司还持续不断地实施大规模技术改造，购置安装了多套具有世界先进水平的大型数控机床，加工能力和水平迅速跃居世界重装制造业前列。

“经过几年高速发展，原有的市场结构开始不能适应企业的发展需要。”段玉震回忆说，公司果断实施战略转移，从以国内市场为主向国内、国外两个市场并进转移，从主机制造向工程总承包转移，从以矿山、建材为主向多元化均衡发展转移。

多元化的经营战略，最终使企业走出低谷。从企业发展举步维艰到重新成为中国重型装备制造业的龙头，中信重工仅仅用了4年时间，业界称为“中信重工现象”。

业务“多面手”为企业发展贡献力量

自参加工作以来，段玉震先后在原洛阳矿山机械研究所、中信重工军工处等处工作。2017年，段玉震被调到中信重工销售总公司任总经理。

“我刚开始还有些不适应，毕竟销售工作的人员结构、管理方法等，与以前从事的技术工作不一样。”段玉震说，经过与营销部门干部、员工多次交流和对销售情况摸底，他建立了一套营销指标驱动管理机制，效果立竿见影。他在销售总公司工作至2020年5月，该公司年均销售额增长30%以上。

“在我参加工作的30多年时间里，中信重工先后承担了多项国家重大装备的研制任务，相继推出了一批堪称‘国之重器’的重大技术、重大产品、重大工程。”段玉震说，如今，中信重工已从建厂初期单一生产矿山设备的制造厂，成长为中国重型装备骨干企业，这得益于企业在持续创新和转型方面的有益探索。

段玉震说，2008年，以中信重工机械股份有限公司揭牌为标志，公司顺利完成股份制改造，形成了主业突出、产权明晰、管理科学的现代企业制度，企业实现了重大变革。

“近年，中信重工加快布局和发展战略性新兴产业。”段玉震说，2015年，中信重工通过收购唐山开诚公司80%的股权，进军智能装备产业，获得特种机器人、煤矿智能传动装备、传感器等产业的互补、延伸性技术及市场和品牌，公司转型发展驶入快车道。

段玉震说，随着“大众创业万众创新”大潮兴起，中信重工聘请多位院士、行业领军人才，引领组建技术创新团队，并建立了劳模工作室、大工匠工作室等，带动4000多名一线工人成长成才，成为大企业推动“双创”的鲜活样本。

2022年，中信重工提出“做强传统产业、做大成套产业、做成风电产业、做精新兴产业”的多元化发展目标，实施“高端市场+国际化”营销战略，积极融入国内国际双循环发展格局。

“作为一名老员工，我有幸参与和见证了企业的创新转型发展。”段玉震说，我将继续立足岗位、攻坚克难，为中信重工打造世界一流的先进装备制造企业持续贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 黄政伟 文/图）