洛阳市委召开专题会议 研究牡丹文化节筹备、平台经济发展等工作

20日，市委召开专题会议，研究第41届中国洛阳牡丹文化节筹备、平台经济发展、城中村改造等工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究牡丹文化节筹备、平台经济发展等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁参加

20日，市委召开专题会议，研究第41届中国洛阳牡丹文化节筹备、平台经济发展、城中村改造等工作。市委书记江凌主持会议。

会议听取牡丹文化节筹备情况及开幕式创意策划方案汇报。会议指出，高质量办好牡丹文化节，目的在于保持洛阳文旅热度、拉动文旅市场消费，不断提升洛阳城市吸引力影响力。要统一思想认识，强化互联网传播思维，更加注重线上传播效果，善于制造话题，扩大共情共鸣，有效提升传播引流效应。要深入挖掘历史文化资源，充分融入河洛大鼓等特色文化元素，整合用好本土文艺院团力量，广泛运用虚拟现实技术，高水平打造一场既具文化内涵、又有传播爆点的精彩开幕式。要充分发动市民游客参与，让牡丹文化节成为群众的节日、游客的节日。要突出办好商务活动，支持商家联动促销，做好特色产品推介，精准开展文旅招商，着力激发文旅消费潜力。要坚持节俭办会，放大牡丹文化节品牌价值，加强市场化运作，实现效益最大化。要加强工作调度，强化部门协作和市县联动，确保各项筹备工作高质高效推进。

会议听取全市平台经济发展情况汇报。会议指出，平台经济是以互联网平台为主要载体的新型经济形态，对于促进就业创业、吸引集聚青年、发展城市经济具有重要作用。要把发展平台经济摆在突出位置，深度研究平台经济的特征和规律，全力支持平台经济发展壮大。要优化平台经济发展环境，降低平台经济参与者经营成本，吸引更多优秀人才、优质资源向洛阳集聚。要选准优势领域，聚焦文创、电商、生活服务等重点，集中力量打造平台经济集群生态。要强化政策保障，有针对性地出台创业辅导、技能培训、金融扶持等一揽子政策举措，着力激发平台经济创新创业活力，为高质量发展提供有力支撑。

会议听取全市城中村改造工作情况汇报。会议强调，要牢牢把握洛阳纳入国家超大特大城市城中村改造政策机遇，把准吃透政策，用好专项借款，完善资金平衡方案，严格资金使用监管，确保工程建设质量，着力打造宜居韧性智慧的现代化城市，不断提升城市形象、增进民生福祉。

徐衣显、杨骁、王军、张玉杰、徐超文、任丽君、李新红、牛刚、余杰等参加会议。 (洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)