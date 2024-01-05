洛阳深化“万人助万企”活动 助力企业“开门红”

20日，在洛阳市伊川县热表处理产业园项目现场，机械轰鸣声交织混响，施工人员绑钢筋、搭支架、搬物资，全力推动项目建设“加速跑”，奋力冲刺“开门红”。 20日，在洛阳市伊川县热表处理产业园项目现场，机械轰鸣声交织混响，施工人员绑钢筋、搭支架、搬物资，全力推动项目建设“加速跑”，奋力冲刺“开门红”。 记者从洛阳市助企办了解到，连日来，各县区持续深化“万人助万企”活动，积极对接企业、宣传惠企政策、主动开展服务，全力保障企业节后快速实现复工复产。 对2024年第一季度满负荷生产的规模以上工业企业，给予10万元财政奖励；实施春节深谷电价九五折优惠政策……在推动企业复工复产过程中，孟津区加大省《推动2024年第一季度经济“开门红”若干政策措施》的宣传力度，指导企业用足用好“开门红”政策。目前，孟津全区规上工业企业复工复产数量达到283家，复工复产率接近90%。 在洛龙区举行的节后首场招聘会上，洛阳龙飞服饰有限公司推出缝纫工、熨烫工等多个岗位，积极扩大规模、开足马力生产；洛龙区中航光电民机与工业互联产业园项目已于正月初五恢复施工，当前200余名施工人员、40台套设备正加足马力，全力推进项目建设进度。目前，洛龙区规上工业企业复工复产率已达93%。 为实现“开门稳”“开门红”，栾川县在春节前就组织摸排规模以上工业企业放假和复工复产时间，并建立相关台账，引导企业合理安排生产，做好供电、供水、供气等要素保障。复工以后，栾川县还成立相关入企服务组，到生产一线开展调研，了解企业生产最新情况，及时解决“堵点”“难点”问题。目前，栾川县63家规模以上企业已复工58家，复工复产率达92%。 在助力企业复工复产过程中，老城区建立“白名单”企业(项目)对接联系和服务保障机制，为白名单企业(项目)提供“24小时不打烊”服务，根据企业产品供给和需求，帮扶解决物资、设备、订单等难题。目前，老城区26家规模以上工业企业复工复产率达100%。 “下一步，将持续开展‘万人助万企’活动，主动靠前服务，加大企业帮扶力度，积极宣传各项惠企政策，确保应晓尽晓、应享尽享，助推全市经济高质量发展。”洛阳市助企办相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 陈相龙）