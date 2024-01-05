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洛阳市2023年度工作总结表彰大会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.20 15:55

全市2023年度工作总结表彰大会召开
江凌讲话 徐衣显主持 杨骁、孙延文出席

　　20日，全市2023年度工作总结表彰大会召开，隆重表彰我市2023年度工作中涌现出的先进单位和先进个人，激励全市上下从新年伊始就提振干事创业的精气神，在各自岗位上干出为全局助力添彩的业绩，奋力开创现代化洛阳建设新局面。

　　市委书记江凌出席会议并讲话，市长徐衣显主持会议，杨骁、孙延文等在洛市级领导出席会议，并为受表彰的先进单位和先进个人代表颁奖。

　　江凌代表市委市政府向受表彰的单位和同志表示祝贺，向所有为洛阳发展作出贡献的单位和同志特别是企业家表示感谢。他指出，2023年是洛阳发展进程中极不平凡的一年。全市上下深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦加快建强副中心、形成增长极，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，统筹推进稳增长、促转型、防风险、惠民生各项工作，战胜了许多困难挑战，办成了许多大事要事，交出了一份可圈可点的成绩单。我们凝心聚力重塑产业格局，“风口产业”加快发展，全市上下抓“风口产业”的意识和能力日益增强，这对洛阳发展具有决定性意义。我们千方百计促进群众增收，在经济下行压力下，很多老百姓收入不减反增，获得感是沉甸甸的。我们用心用情增进民生福祉，全市人民对美好生活的向往正在变成现实，对洛阳的认同感归属感明显增强。我们多措并举擦亮城市名片，洛阳“出圈”带来的人气、机会和信心，成为我们重振洛阳辉煌的最大底气。我们持之以恒优化政治生态，务实重干成为洛阳干部的鲜明特征，党风政风持续好转带动发展环境持续优化，越来越多市场主体把洛阳作为投资兴业的热土。这些成绩的取得，根本在于有以习近平同志为核心的党中央坚强领导、有习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，关键在于全市上下倾力而为、合力攻坚。全市上下风气正、人心齐、干劲足，洛阳正处在大有可为、大有作为的时期。

　　江凌强调，回顾2023年工作，我们深刻认识到，把准大局大势是谋事之基，加快推进现代化洛阳建设，必须深入研究重大趋势性变化，努力走在趋势的前面，牢牢掌握发展主动权。我们深刻认识到，转变思维理念是干事之要，加快推进现代化洛阳建设，必须形成适应新时代要求的思维理念，以理念之变引领发展之变。我们深刻认识到，坚持务实重干是成事之本，加快推进现代化洛阳建设，必须大力弘扬实干精神，一切立足于实、立足于干，努力干出经得起历史和人民检验的业绩。

　　江凌强调，2024年是实施“十四五”规划、加快推进现代化洛阳建设的关键之年。回望过去，是每个地方、每个单位、每个企业、每个人的不懈奋斗书写了洛阳发展精彩答卷；前行路上，仍需我们以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，为洛阳发展拼出一片新天地。全市上下要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以奋斗的你我成就奋进的洛阳，齐心协力开创现代化洛阳建设新局面。一要增强信心、迎难而上。增强“年年难干年年干、事事难成事事成”的信心决心，千方百计攻克一个个难关，努力把更多“不可能”变成“可能”、变成现实。广大干部要强化事不避难的担当、增强迎难而上的胆魄、提升难中求成的能力，以干部敢闯敢干带动全社会攻坚克难。广大企业家要以“不畏难”的精神和“不服输”的劲头，加快打造具有核心竞争力的优质企业，在攻坚克难中推动企业行稳致远。二要抢抓机遇、加快发展。始终坚持发展是第一要务、高质量发展是硬道理，强化拼抢意识，抓住一切可以利用的机遇，办好事关长远的大事要事，在加快发展上取得新的更大成效。各地各部门要把握机遇、前瞻谋划、主动作为，加快抢占未来发展制高点。各类企业要把握科技新动向、产业新赛道、市场新变化，在转型升级中不断做大做强。三要把准趋势、顺势而为。准确把握重大趋势性变化，以更加积极有效的举措，顺势而为、乘势而上，牢牢掌握发展主动权。各地各部门要围绕提升创新能力、推动产业升级、聚合优质资源等抓好前瞻谋划，努力在激烈的区域竞争中抢占先机。各类企业要不断催生新质生产力，努力在激烈的市场竞争中立于不败之地。四要聚焦重点、实干攻坚。聚焦“三项重点工作”，聚焦引领性、带动性、支撑性强的重大项目，聚焦工作推进中容易造成堵点痛点的突出问题，找准抓手，集中攻坚，以重点工作突破带动全局工作提升。广大干部要大力弘扬深度研究工作、一线解决问题、勇于攻坚克难、狠抓闭环落实等优良作风，把各项工作抓到点子上。广大企业家要扭住事关企业生产经营、转型发展的重点工作，下大力气上好项目、出新产品、闯大市场，带领企业在高质量发展中扬帆远航。

　　江凌指出，实现一季度“开门红”，对提振市场预期、完成全年目标具有重要意义。全市上下要只争朝夕、真抓实干，着力推动各项重点工作落实，突出抓好稳企业、扩投资、促消费等工作，确保一季度“开门红”。各级领导干部要经常深入企业和项目建设一线协调解决问题，以实际行动为企业发展助力、为项目建设加油。广大企业和项目建设主体要全力以赴抓生产、提效益，盯工期、赶进度，尽早实现企业达产达效、项目竣工投用，为全市大局作出积极贡献。

　　会议宣读了市委市政府关于全市2023年度工作先进单位和先进个人的通报，与会人员观看了宣传短片《辉煌路上》，中国船舶第七二五研究所、栾川县、汝阳县十八盘乡、涧西区郑州路街道南村社区、河南田良农业科技发展公司作了典型发言。

　　会议以视频形式召开，主会场在市会议中心，各县区、各乡镇(街道)设分会场。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 郭飞飞 见习记者 赵晨熹)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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