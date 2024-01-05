洛阳北企集团新产品远销海外

近日，在位于洛阳高新区的洛阳北方企业集团有限公司(简称洛阳北企集团)，技术人员正在对一款倒三轮摩托车进行改进调试。 近日，在位于洛阳高新区的洛阳北方企业集团有限公司(简称洛阳北企集团)，技术人员正在对一款倒三轮摩托车进行改进调试。 近年来，该企业紧抓市场机遇，以科技创新引领产业升级，持续开展摩托车智能化、新能源、中大排量技术研究及应用，推出多款中高端、个性化、多用途运动型摩托车新产品。产品刚刚上市便受市场好评，并远销日本、韩国。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 赵留斌 摄）