刚果（金）总理为洛企开“现场助企会”

“一国总理专程来我们展台嘘寒问暖、现场帮扶，是重视，更是肯定！”昨日，回想起前不久刚果(金)总理专程拜访的情景，洛阳栾川钼业集团股份有限公司副总裁梁玮记忆犹新。

“一国总理专程来我们展台嘘寒问暖、现场帮扶，是重视，更是肯定！”昨日，回想起前不久刚果(金)总理专程拜访的情景，洛阳栾川钼业集团股份有限公司副总裁梁玮记忆犹新。

近日，2024年非洲矿业投资大会在南非开普敦开幕，非洲多国政府首脑、部长和副部长级官员及近万名企业代表参会讨论。刚果(金)总理萨马·卢孔德·基延格率领政府代表团专程拜访洛钼集团展台，送去祝贺和问候的同时，详细了解企业发展面临的难题。

梁玮介绍，当时，刚果(金)总理认真聆听洛钼集团在该国的生产经营情况介绍，尤其是为当地税收和所在地社区发展所作的贡献。同时，洛钼集团提出了企业在矿区电力、安全及物流等方面面临的挑战。刚果(金)总理对洛钼集团取得的成绩表示祝贺，并表示将关注并支持企业解决面临的困难，下一步将和该国矿业商会协商寻求具体解决方案。

专程拜访、现场助企，一家洛阳民企，为何在当地受此高规格待遇？这还得从企业在该国两座世界级矿山的最新进展说起。

去年，洛钼集团持续加大在刚果(金)的投资力度，TFM和KFM两大世界级矿山项目从建设期全面步入生产期，有力推动企业铜、钴等产品产量同比大幅增长。其中，企业去年产钴55526吨，同比增产174%，成为全球最大钴生产商。今年，企业计划产铜超50万吨，有望跻身全球前十铜生产商。

通过投资刚果(金)，洛钼集团获得快速发展，也给当地带去了财富和福祉。截至去年，洛钼集团TFM项目在刚果(金)缴纳税费30亿美元，成为该国缴纳关税最多的企业。此外，洛钼集团与当地社区签署社会责任项目任务书，推进卫生、教育、电力等8个领域帮扶，建设丰古鲁美综合医院、10兆瓦变电站、100多口饮用水井等民生项目，其中TFM项目所在社区从最初5万人口的小村落，逐步发展为超40万人口的繁华经济带。

“从‘全球最大钴生产商’，到‘一国最大关税纳税户’，刚果(金)政府高层高度关注洛钼集团，正是源于我们在该国播下互惠与友谊的种子，也给我们持续加大‘一带一路’投资和合作增强了信心。”梁玮说，未来，洛钼集团将秉持“不管在哪里投资，都要为当地经济发展作出贡献”的理念，持续深化全球化布局，积极参与“一带一路”共建国家经济、卫生、教育、交通等领域的建设，书写更多互利共赢、共同繁荣的新篇章。 （洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 周星）