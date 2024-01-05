洛阳市委常委会召开会议

19日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究政法、生态环保、文旅发展、深化改革、节后复产复工等工作，对做好当前重点工作提出要求。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

研究生态环保、文旅发展、深化改革等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 孙延文列席

19日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究政法、生态环保、文旅发展、深化改革、节后复产复工等工作，对做好当前重点工作提出要求。

市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，孙延文列席会议。

会议指出，要深入学习习近平总书记在春节前夕赴天津看望慰问基层干部群众并听取天津市委市政府工作汇报时的重要讲话精神，始终把产业发展摆在首位，聚焦“四新一装备”，建好产业发展载体，加快推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。要始终强化问题导向抓改革，立足洛阳实际，在要素市场化配置改革、国资国企改革、司法体制改革、社区治理改革等领域取得更大突破。要深入挖掘洛阳历史文化资源，统筹抓好文化产业、文学艺术发展，加强历史文化研究，提高文化服务水平，不断提升城市文化影响力。要把提高城市治理现代化水平摆在突出位置，吸引更多青年来洛创新创业，持续推进公共服务进社区，积极实施城市更新行动，加强韧性安全城市建设，不断提升人民群众获得感幸福感安全感。

会议强调，2024年是加快推进现代化洛阳建设的关键之年。要抢抓机遇、力促发展，正视困难、迎难而上，守牢底线、确保安全，持续巩固和增强经济回升向好态势，加快重塑产业格局，在新一轮区域经济版图重构中赢得主动。市级领导要率先垂范，示范带动全市上下形成主动谋划、主动研究、主动推动工作的浓厚氛围，紧紧扭住重点项目、关键工作，在高质量发展上取得新进展新突破。要切实加强干部队伍建设，持续转变思维理念、提升能力素质、弘扬务实作风，持续推进干部队伍年轻化，努力在全省乃至中西部地区形成比较优势。

会议传达学习习近平总书记对政法工作作出的重要指示，传达中央、省委政法工作会议精神，听取全市政法工作情况汇报。会议指出，要坚持党对政法工作的绝对领导，始终把政治安全放在首位，为现代化洛阳建设提供坚强安全保障。要以治理提升促进社会稳定，聚焦重点领域、突出问题，积极开展专项治理，有效防范化解重大安全风险。要深化司法体制综合配套改革，全面准确落实司法责任制。要强化为民意识和纪律意识，锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军。

会议传达学习《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》，研究我市生态环境保护工作。会议指出，要以省级污染防治攻坚战成效考核反馈问题整改为契机，对照问题清单，分类做好研究，梳理突出问题，拿出具体措施，确保中央、省委部署要求落到实处。要把推进绿色低碳转型作为治本之策，推动生态环境质量明显改善、美丽洛阳建设取得显著成效。

会议听取全市文旅产业2024年谋划情况汇报，对春节期间文旅工作进行研讨交流。会议强调，要进一步强化城市旅游意识，坚持全市“一盘棋”，把发展文旅作为全局性重要工作，市直各部门和各县区协同发力，持续推进营销方式转变、景区游向城市游转变，把洛阳文化资源优势转化为发展优势。要坚持问题导向和需求导向相结合，从提升游客便利性、共情度出发，紧盯制约文旅产业发展的短板弱项，打造更高质量消费场景、消费产品，提升智慧服务水平，优化交通组织，加强服务标准和规范监管，加快城市提质，不断提升游客体验感。要把握契机、因势利导，充分调动全社会参与文旅产业的积极性，积极开展专题招商，推动洛阳文旅持续出圈。

会议听取全市2024年全面深化改革工作情况汇报，审议《洛阳市国有企业改革深化提升行动实施方案》。会议强调，要进一步强化改革意识，在增强改革针对性、实效性、协同性上下功夫，确保改到关键处。要坚持市场化、企业化方向，推动市属国企重塑性变革取得更大成效。

会议听取全市规上企业节后复工复产情况及1至2月工业经济运行分析情况汇报。会议强调，要把推动企业、项目尽快复工复产作为今年稳增长、促转型的重要举措，深化“万人助万企”活动，抓好“大攻坚、见实效、建新功”专项行动重点项目建设，聚焦企业所急所盼精准施策，努力推动工业经济“开门红”。

会议审议了《市委办公室2024年工作要点》。

市委常委王军、祁建峰、刁国泰、张玉杰、王森、韩治群、徐超文、陈功出席会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 李雅君)