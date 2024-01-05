1961人达成初步意向！洛阳龙年首场大型招聘现场送岗1.15万个

2月19日上午，洛阳市2024年“春风行动”重点企业保障用工暨劳务协作招聘活动启动仪式在伊川县举行。活动现场送岗1.15万个，1961人达成初步就业意向，洛阳龙年首场大型招聘会迎来“开门红”。

2月19日上午，洛阳市2024年“春风行动”重点企业保障用工暨劳务协作招聘活动启动仪式在伊川县举行。活动现场送岗1.15万个，1961人达成初步就业意向，洛阳龙年首场大型招聘会迎来“开门红”。

150家企业送岗1.15万个

19日上午，伊川县普惠金融广场人头攒动。“没想到岗位直接送到了家门口。”今年49岁的杨中伟穿梭在人群中，手上已收获不少企业招聘单。他告诉记者，希望找个月薪6000元以上的工作。

“我想找个离家近点的工作，方便照顾孩子。”和杨中伟相反，34岁的赵女士瞄准相对轻松的文职岗位。

不同人群的就业需求，本场招聘会都能满足。洛报融媒记者看到，活动现场一侧为省内企业招聘专区，另一侧为省外企业招聘专区，共有150家省内外招聘企业提供1.15万个就业岗位，其中不乏像省外顾家集团有限公司、京东物流杭州分公司，省内海澜之家洛阳生产基地等重点用工企业，涉及电器、矿山、物流、农业、医药等多个行业。

“小白”可上岗，平均月薪上7000元

春节过后复工复产，企业正是用工忙之际。多家企业招聘代表晒出“福利待遇清单”招贤纳士。

“没有工作经验的‘小白’可以参加岗前培训上岗，技术成熟后月薪可达万元以上。”活动现场，杭州航天电子科技有限公司引来众多求职者咨询。该企业招聘代表介绍，该公司专业为航天及防务装备提供电器互联方案，本次主要招聘操作工，工作稳定、待遇良好。

“我们目前有一两千人的用工缺口，欢迎河南老乡来厦门就职。”不远处，厦门一家高速线缆企业的招聘代表向求职者抛出橄榄枝，该公司不仅有五险，入职后还可享受商业保险待遇，同时有带薪年假、生日津贴、婚庆津贴、年度旅游等多项员工福利。

记者走访发现，省外企业招聘专区的多家招聘企业综合月薪可达7000元以上。据介绍，当天活动现场吸引约3000人求职，1961人达成初步就业意向。

搭乘专车去务工，“春风”持续在行动

“春节过后正是农民工外出务工高峰期。即日起，洛阳以‘春风送岗促就业精准服务助发展’为主题，在全市范围内开展‘春风行动’系列招聘活动，旨在收集重点企业用工信息，搭建平台，促进农村劳动力就业。”洛阳市人社局有关负责人介绍。

据悉，目前洛阳人社部门已与杭州、厦门、镇江等21个省外城市签订了劳务合作协议，每年定向输送20余万优秀劳动力，主要从事电子装配、服务加工等行业。活动当天，368名外出务工人员搭乘“点对点”专车，前往江苏、浙江等地开启新一年的奋斗。

该负责人表示，洛阳人社部门将继续加大促就业工作力度，加强农民工职业技能培训，搭建就业供需平台，持续开展专场招聘活动破解“就业难”“用工难”。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 文/图）