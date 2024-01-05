企业坐“C位”！洛阳工业和信息化工作会议“新风”频起

以播放短视频开场，不设主席台，企业坐“C位”，变工作汇报为现场路演……日前举行的全市工业和信息化工作会议“新风”频起。

以播放短视频开场，不设主席台，企业坐“C位”，变工作汇报为现场路演……日前举行的全市工业和信息化工作会议“新风”频起。

开头滚动播放的“河洛茶叙”的宣传片生动活泼，似乎在暗示本次会议风格不同往常。

一场本是主要面向全市各级工信部门的工作部署会，坐上“C位”的却是企业。这一回，企业家代表全部坐在前4排，市、县区工信部门负责人围坐其后，“保驾护航”意味颇浓。

与常规相比，本次会议不设主席台，不正襟危坐读报告，空间留足，由上台发言的代表备好PPT随意发挥，现场不时响起热烈掌声。

有自豪亮出工作成绩的——洛龙区在全市率先完成规模以上制造业企业数字化诊断服务工作；孟津区乙烯下游产业链10个项目落地建设，“1353”产业架构已现雏形。

有积极交流发展经验的——洛轴围绕深化改革持续发力，中超新材料、信成精密机械、雷斯达传动等企业也纷纷展示了自家的“全球首台套”“国内领先”。

有直抒胸臆提出意见的——洛阳机器人及智能装备产业协会期待与政府强化交流合作，九创航空装备科技产业社区则希望围绕招商运营实施更多联动，开启新的篇章……

“打开天窗说亮话”，不转文、不念稿，2个多小时过得很快。轻松真诚的交流，让很多与会企业家“既惊讶又惊喜”。

“不像严肃会议，感觉是在看路演，既轻松又振奋人心，通过交流学到许多东西，发展动力更足了。”雷斯达传动负责人罗芳高兴地说。

会议整体洋溢着政企同心、双向奔赴的浓厚氛围，其中一个细节也值得回味：会议特设致谢环节，市工信局相关负责人表达谢意的对象，还是企业。

推动产业高质量发展，就要重视企业、尊重企业。根据部署，在新的一年，在推动全市优势产业链营收达4600亿元等一系列明确目标的背后，会议强调，一定要当好企业的“知心人”“贴心人”“暖心人”！（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李航 周宇飞）