江凌调研重点企业、重大项目节后复工复产工作

18日是春节后上班第一天。市委书记江凌深入部分重点企业和重大项目生产建设一线，调研节后复工复产工作。

江凌在调研重点企业、重大项目节后复工复产工作时强调

只争朝夕拼经济抓发展

加快培育新动能新优势

18日是春节后上班第一天。市委书记江凌深入部分重点企业和重大项目生产建设一线，调研节后复工复产工作。他强调，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以科技创新引领现代化产业体系建设，只争朝夕拼经济抓发展，加快培育新动能新优势，努力在构建新发展格局中赢得战略主动。

春节期间，涧西区中铝洛阳铜加工有限公司不停工不停产，开足马力冲刺“开门红”。江凌走进车间，详细了解企业经营、研发、生产等情况。他指出，铜基新材料产业市场前景广阔。作为行业龙头企业，洛铜要发挥技术积淀雄厚、市场认同度高等优势，加快推动传统产业与风口关联、向风口转型；加快实施高端化数字化绿色化改造，通过应用数智技术、绿色技术，实现降本增效、提质发展；深化体制机制改革，加快上市步伐，激发动力活力，加快打造更具竞争力的百亿级企业。

格力电器(洛阳)有限公司已全面复工，智能化流水线上一派繁忙景象。江凌详细询问产能规模、市场销售、发展规划、产业工人队伍建设等情况，指出要积极抢位发展，善于错位发展，着力丰富产品线、释放新产能、提高附加值，加快推动格力电器洛阳基地做大做强。

春节过后，全市上下吹响重大项目复工“集结号”。中航光电民机与工业互联产业园是我市聚焦在优质存量上做增量，支持中航光电投资建设的重点项目。江凌走进项目展厅和建设一线，详细了解园区规划、建设进度和人才引育等情况，感谢企业为洛阳发展作出的贡献。他指出，光电产业是省委省政府和洛阳市重点培育的优势产业。做大做强中航光电这个龙头，符合企业和地方发展共同利益。要强化系统性谋划、前瞻性布局，加大政策支持力度，全力推动企业发展壮大，同时注重加强产业协作，着力延链补链强链，携手加快打造特色鲜明、优势突出的光电产业集群。

位于宜阳县的洛阳航空航天智创产业园厂房建设基本完成，部分设备正在安装调试。江凌要求企业和相关部门树牢拼抢意识，强化节点管理，压茬推进园区基础建设、设备采购安装等工作，确保园区尽快建成投用、发挥效益，加快形成新质生产力。

调研中，江凌还察看了涧西区上海市场片区改造项目，指出要坚持系统观念，以点带面做好片区整体提升，营造特色街区氛围，引入时尚消费业态，优化区域交通组织，不断培育新的消费增长点。

王军等参加调研。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)