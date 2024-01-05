全省率先！洛阳全面启用“企业码”打造“服务+监管”新模式

优化营商环境，洛阳节后开工第一天推出创新举措！

优化营商环境，洛阳节后开工第一天推出创新举措！

18日，记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳在全省率先启用“企业码”，通过“全面亮照”打造“服务+监管”新模式。今后，社会公众使用微信、支付宝的“扫一扫”功能，即可查看该企业(含农民专业合作社、个体工商户)的营业执照相关登记注册信息，以及关联的行政许可、监管等信息。

当日上午，记者在洛阳市老城区洛邑古城景区一家汉服店看到，印制有“企业码”的台签放置在显眼位置。“企业码”是一个二维码，用手机扫描后该店的名称、住所、经营者、注册日期、经营范围等信息一目了然，点击“其他信息”，可以看到该店的许可证信息、名称变更信息，以及监管部门的日常管理和备案情况。“这个二维码挺实用的，手机扫一扫，这家店的情况都能看到，消费起来也更放心了。”专门带着孩子到洛阳体验汉服的刘先生说。

“企业码”一次生成，终身有效。洛阳市市场监管局相关负责人介绍，“企业码”以国家市场监管总局统一开发的“电子营业执照”小程序为载体，按照全国统一标准规范生成，具有较强的权威性、统一性、安全性。“企业码”启用后，对于经营者来说，可以通过信息公示主动提高其诚信经营意识，促进良性健康发展；对于消费者来说，可以有效维护自身的知情权和选择权，放心明白消费，避免由于信息不透明导致权益受损；对于执法人员来说，可以在日常工作中快速掌握企业基本情况，提供有针对性的服务，提升监管执法效率和信息透明度。

“‘企业码’为企业绘制出了更为生动、立体的‘数字画像’。”洛阳市市场监管局相关负责人表示，“企业码”已同步加载到企业的纸质营业执照和电子营业执照上，企业信息“扫一扫”实时呈现，更加方便快捷，洛阳各类经营主体通过下载电子营业执照、申领或换发纸质营业执照等方式即可领取。“企业码”启用后，将更好地发挥信息公示和信用约束的社会效果，强化社会公众监督，助推社会信用体系建设，营造公平竞争的市场环境，推动洛阳的营商环境进一步优化提升。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 韩旭 文/图)