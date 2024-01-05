洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全省率先！洛阳全面启用“企业码”打造“服务+监管”新模式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.18 17:12

　　优化营商环境，洛阳节后开工第一天推出创新举措！

　　18日，记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳在全省率先启用“企业码”，通过“全面亮照”打造“服务+监管”新模式。今后，社会公众使用微信、支付宝的“扫一扫”功能，即可查看该企业(含农民专业合作社、个体工商户)的营业执照相关登记注册信息，以及关联的行政许可、监管等信息。

　　当日上午，记者在洛阳市老城区洛邑古城景区一家汉服店看到，印制有“企业码”的台签放置在显眼位置。“企业码”是一个二维码，用手机扫描后该店的名称、住所、经营者、注册日期、经营范围等信息一目了然，点击“其他信息”，可以看到该店的许可证信息、名称变更信息，以及监管部门的日常管理和备案情况。“这个二维码挺实用的，手机扫一扫，这家店的情况都能看到，消费起来也更放心了。”专门带着孩子到洛阳体验汉服的刘先生说。

　　“企业码”一次生成，终身有效。洛阳市市场监管局相关负责人介绍，“企业码”以国家市场监管总局统一开发的“电子营业执照”小程序为载体，按照全国统一标准规范生成，具有较强的权威性、统一性、安全性。“企业码”启用后，对于经营者来说，可以通过信息公示主动提高其诚信经营意识，促进良性健康发展；对于消费者来说，可以有效维护自身的知情权和选择权，放心明白消费，避免由于信息不透明导致权益受损；对于执法人员来说，可以在日常工作中快速掌握企业基本情况，提供有针对性的服务，提升监管执法效率和信息透明度。

　　“‘企业码’为企业绘制出了更为生动、立体的‘数字画像’。”洛阳市市场监管局相关负责人表示，“企业码”已同步加载到企业的纸质营业执照和电子营业执照上，企业信息“扫一扫”实时呈现，更加方便快捷，洛阳各类经营主体通过下载电子营业执照、申领或换发纸质营业执照等方式即可领取。“企业码”启用后，将更好地发挥信息公示和信用约束的社会效果，强化社会公众监督，助推社会信用体系建设，营造公平竞争的市场环境，推动洛阳的营商环境进一步优化提升。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 韩旭 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
        “大夫，我又感冒了，稍一着凉就感冒，太难受了。这到底是咋回事儿？”近日，49岁的张女士到市东方人民医院(...
  • ·寒假防近视，少吃糖多运动
  • ·@所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
  • ·事多肝火旺 按摩来舒缓
    		•
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
        新安县石井镇寺坡山村是一座隐于群山中的村落，北与龙潭大峡谷紧邻，南与青要山相连，西距黛眉山景区不远，...
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    		•  
    新闻排行
  • 春节假期，洛阳市接待游客1113.53万人次
  • “穿越”古今闹新春【组图】
  • 龙年首场寒潮即将来袭 19日至21日洛阳...
  • 春节“不打烊”，洛阳重点项目建设忙
  • 截至16日，洛阳龙门站春运累计发送旅...
  • 洛阳假日经济活力旺！ 83家商贸样本企...
  • 春节假期，洛阳文博场馆累计接待游客...
  • 徐衣显调研春节期间文旅消费、商贸服...
  • 洛阳“90后”女孩参加央视春晚 助力汉...
  • 洛阳277家规模以上工业企业春节假期连...
    		•
    百姓呼声
    卖房一年内置换新房退个税政策是否落实
    洛阳市经济适用住房申购程序将研究并完善
    精彩图片
    洛阳城市阳台项目一期...
    欢欢喜喜过大年【组图】
    “穿越”古今闹新春【...
    天街新春盛会 开启跨...
    精彩热帖

    龙门贺新春 牡丹花展

    老街

    宜阳西部景区游记

    溢彩流光贺岁灯
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605