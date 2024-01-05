2023年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，锚定“两个确保”，落实“十大战略”、推进“十大建设”，在市委坚强领导下，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，持续抓好“三项重点工作”，着力用好“三个重要抓手”，经济发展实现了稳中有进、稳中提质、稳中蓄势、稳中向好，现代化洛阳建设取得了新进展新成效。

政府工作报告

——2024年2月4日在洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议上

洛阳市人民政府市长 徐衣显

各位代表：

现在，我代表市人民政府，向大会报告工作，请予审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2023年工作回顾

2023年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，锚定“两个确保”，落实“十大战略”、推进“十大建设”，在市委坚强领导下，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，持续抓好“三项重点工作”，着力用好“三个重要抓手”，经济发展实现了稳中有进、稳中提质、稳中蓄势、稳中向好，现代化洛阳建设取得了新进展新成效。全年地区生产总值增长3.5%，第三产业增加值增长5.1%、高于全省1.1个百分点，社会消费品零售总额增长7%、高于全省0.5个百分点，一般公共预算收入突破400亿元，金融机构贷款余额增量达到667.4亿元，新增市场主体13.1万户、总数达到72.2万户。

质量效益明显提升。技改投资增长42%，科技服务投资增长40.8%。高成长性制造业和战略性新兴产业增加值分别增长9.1%、10.2%。高新技术产业增加值占规上工业的比重达到46.8%、提高了3.5个百分点。规上工业企业利润增速高于全国61.4个百分点，高于全省47.8个百分点。税占比65.7%、高于全省2.4个百分点。中心城区常住人口增加3.4万人，青年化行业、年轻化消费方兴未艾。居民人均可支配收入增速高于全国全省。

创新能力不断增强。4家全国重点实验室重组入列，国家级创新平台达到108个，龙门实验室实现首年出成果，19家产业研究院转化成果188项，突破关键核心技术167项，众多“大国重器”闪耀“洛阳创造”。技术合同成交额增长27.3%，全社会研发投入强度连续5年领跑全省，荣获省科学技术奖27项、创历史新高，入选国家知识产权强市建设示范城市。

风口产业集聚成势。中州时代带动22个新能源产业配套项目落户伊滨科技城，百万吨乙烯带动36个石化新材料配套项目落地孟津绿色石化先进材料基地，光电器件、新型显示、人工智能等新IT产业多点发力、营收增长15%以上，高端轴承、航空航天、节能环保等智能装备产业营收增长10%以上，洛阳入选首批全国制造业高质量发展50强城市。

文旅融合“顶流”出彩。“汉服热”带火“洛阳热”，塑造了沉浸式文旅新名片；洛邑古城、应天门、老君山“出圈”爆红，打造了“盛世隋唐”“伏牛山水”新IP；《风起洛阳》《唐宫乐宴》《寻迹洛神赋》移动端传播，激活了文旅流量新密码；大河荟、牡丹阁、元宇宙产业园，营造了文旅体验新场景；精品民宿热度空前，升级了乡村旅游新模式；“两节一会一论坛”成果丰硕，世界研学旅游大会、省文旅文创发展大会、省运会圆满精彩，世界客属恳亲大会进入“洛阳时间”，城市美誉度和影响力持续提升。

一年来，主要做了以下工作。

(一)深入贯彻落实党的二十大精神，拥护“两个确立”做到“两个维护”更加坚定自觉

全面学习、准确把握、深入落实二十大精神。心系“国之大者”，抓好“省之要者”“市之重者”“民之盼者”，坚定不移走创新引领发展之路，加快实现由要素驱动向创新驱动转变；牢牢把握先进制造业主攻方向，抢占产业新赛道，加快构建现代化产业体系；坚持不懈推进以人为核心的新型城镇化，加快推动城乡融合协调发展；持之以恒推进乡村全面振兴，加快建设宜居宜业和美乡村。高质量扎实开展主题教育。牢记“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，在全市政府系统大兴调查研究、深化破题攻坚，扎实开展“大攻坚、见实效、建新功”专项行动，75项重点攻坚任务扎实推进，一大批遗留问题得到彻底解决。拓展升级“三转三优”行动。持续强化能力作风建设，大力弘扬“马上办”、深度研究工作、一线推动落实、勇于攻坚克难的优良作风，政府系统广大党员干部资本运作能力、破解难题能力、群众工作能力、运用互联网能力不断提升，全市上下拼搏进取、干事创业的氛围更加浓厚，汇聚起走好中国式现代化道路洛阳实践的强大合力。

(二)聚力实施“四大专项行动”，经济发展实现稳中向好

强力推进重大项目攻坚。滚动开展“三个一批”活动，开工率、投产率、达效率均保持全省前茅，省重点项目综合排名全省第一。中航光电基础器件产业园10个月竣工，海澜集团产业基地40天开工、9个月投产，百万吨乙烯项目6个月具备开工条件，中州时代一期核心厂房81天封顶，项目建设的“洛阳速度”不断刷新。金融机构助力万基2×60万千瓦机组、城市更新等重大项目建设，赋能平台公司投资结构优化等，全年新增项目贷款256亿元、政策性银行新审批贷款211亿元，增速均超50%。合力促进消费加速恢复。出台“乘飞机免门票”等20多项优惠措施，举办青年时尚消费节、直播产业大赛等200多场促消费活动，住宿业、餐饮业营业额分别增长10.5%、9.5%，新能源汽车消费增长28.9%，拉动消费300亿元以上。丹尼斯大卫天地成为消费新热点，广州市场步行街入选国家级旅游休闲街区，国家级夜间文旅消费聚集区数量全省第一。新文旅蓬勃兴起，洛邑古城上榜“中国服务”旅游产品创意案例，洛龙区获评国家文旅融合发展示范区建设单位。全市旅游门票、酒店等订单量同比增长4.6倍，接待游客1.35亿人次、旅游总收入1041.7亿元，入选全国十大热门旅游城市。奋力保障房地产市场平稳健康。出台支持房地产市场健康发展的20条举措，推动交易契税财政补贴等“两补一提一降”，新房网签销售面积增长10.8%、二手房网签交易面积增长34.5%。新增保障性租赁住房1.29万套，棚改安置房交付1万多套、惠及4万多人。“保交楼”成效显著，交付3.18万套、交付率95%，均居全省前列。尽力支持民营经济发展。设立全省首个民营经济发展促进中心，出台民营经济发展“32条”，惠企政策“直达快享”，推行柔性执法、轻微违法免罚，“四项对接”参与企业2.2万多家，“万人助万企”有效解决实质问题3400多个，民营经济占GDP比重提高了5个百分点。

(三)紧紧扭住“三项重点工作”，大事要事取得突破

强链聚群加快产业升级。聚焦“四新一装备”，坚持“一链一策一方案一专班”推进，新能源电池、乙烯产业链配套项目总投资近600亿元，17条优势产业链营收规模达到4200亿元。传统产业“链”接风口、数智转型，新增上云企业1238家，入选国家级、省级试点示范46家，新安经济技术开发区获评国家级绿色工业园区。新兴产业加速成长，未来产业抢滩布局，中航光电营收超过200亿元、加快建设全球最大的光电连接器生产基地，氢燃料发动机实现规模化产销，华为昇腾人工智能实验室上线算力42P，中部规模最大的普莱柯P3实验室通过验收，新建5G基站3415个。规上工业企业突破2000家，“中国企业500强”达到4家，“专精特新”企业数量两年翻两番，省级制造业头雁企业数量全省第一，新安轴承制造入选首批国家中小企业特色产业集群。强基增能促进城市提质。坚持运营前置、市场思维，呼南高铁焦洛平段加快推进，洛阳城市候机楼建成投用，栾卢高速建成通车，“生态伏牛”一号旅游公路主线贯通，20条干线公路进展顺利，“四好农村路”省级以上示范县数量全省第一。城市阳台一期主体施工完成30%，城市文化客厅项目前期基本完成，金家街等五大片区改造扎实推进，12个农贸市场改造提升全面完成。491个、6.2万户老旧小区完成改造，入选全国城市更新优秀案例5个，国家超大特大城市城中村改造政策机遇成功落地。二里头国家考古遗址公园建成开园。天街遗址展示提升一期等项目顺利完工，历史中轴线加快贯通。整治背街小巷219条，建成37个公共停车场，新增802个配套充电桩，集中供热普及率超过97%。青年友好型城市提速建设，7549套人才公寓、23家“青年驿站”、24家“青年之家”建成开放。“北国花城”建设三年行动初见成效。瀍河区率先推出“街区式”邻里中心，三级邻里中心服务体系基本形成，得到省委充分肯定。获评全国城市一刻钟便民生活圈试点地区。强产富民推动乡村振兴。有效应对“烂场雨”严重冲击，粮食总产48.3亿斤，秋粮单产、总产均创历史新高。伊川高标准农田建设运营合作方式有效推广，新建高标准农田14.8万亩。特色产业不断壮大，绿色杂粮等4条产业链总产值超过300亿元，牛羊饲养量分别达到49.6万头、158万只，栾川获评全国休闲农业重点县、首批全国文化产业赋能乡村振兴试点县，嵩县九皋镇入选全国乡村特色产业强镇。农村集体产权交易平台交易额增长99.1%，获批全国农村产权流转交易规范化试点市。所有行政村(社区)集体经济收入达到了10万元以上。乡村建设、乡村治理成效明显，2541个行政村完成供排水一体化建设，创建乡村建设“达标村”2400个，建成乡里中心2003个，完成户厕改造6万户，垃圾分类覆盖率达到75%。新安入选国家乡村振兴示范县，栾川陶湾镇协心村等5个村镇入选全国乡村治理示范村镇，伊川鸣皋镇等8个乡镇入选全省首批乡村建设示范镇。

(四)持续用好“三个重要抓手”，动力活力进一步增强

全力强化创新驱动。新增各类创新平台载体371个、总数达到3650个，周山智慧岛、伊滨智慧岛加快建设，洛耐院、725所等牵头组建省创新联合体，省科学院(瀍河)中原美谷、(嵩县)中原药谷挂牌运行。高新技术企业超过1400家，科技型中小企业超过3000家。设立5亿元人才基金，成立洛阳市人才集团，引育高层次创新创业人才(团队)达到37个，入选国家级科技领军人才3名、省级高层次人才174名。新设科创基金1支，“科技贷”“成长贷”“知识产权质押贷”分别增长12.3%、18%、45.1%，32个省级以上重大科研项目取得新突破。着力深化改革开放。开发区“三化三制”改革全面落地，签约项目数、规上工业增加值占比超过70%；市属国企重组整合形成“5+N”格局，国企改革三年行动获评省A级；“基金入洛”55支、总规模超过430亿元；15家上市企业总市值全省第一，四板挂牌企业达到644家。自贸区形成制度创新案例20个，综保区二期启动建设；洛阳-曼谷国际航线顺利复航，机场旅客吞吐量增长72.4%；签约招商项目346个、总投资1667.7亿元，进出口总值增速高于全省18.5个百分点，对外投资增长111.9%、总量全省第一。大力优化营商环境。省定“五件事”高效落实，89个“一件事一次办”事项上线运行，“交房即交证”加快实施，在全省率先发布51项“免申即享”清单，首批192项政务事项“免证可办”。常态化府院联动机制更加完善，全国法治政府示范市建设纵深推进，连续九年全省法治政府建设考核优秀。2023年营商环境评价排名全省第一。

(五)有效统筹防风险、守底线、惠民生，群众获得感幸福感安全感持续提升

努力化解重大风险。政府债务风险总体可控，财政部债务风险化解试点成功落地，争取再融资债券140.66亿元、占全省总额的40.4%、远高于其他省辖市，争取中央预算内资金12.1亿元、国债项目资金22亿元。有序化解金融风险，清收盘活农商行、中原银行不良资产132.7亿元，完成目标的1.5倍、排名全省第二。推动市属平台公司市场化转型，强力管控、有效化解生产经营风险，投融资能力持续提升，资产总额增长17.2%。坚持“一楼一策一专班一银行”，化解问题楼盘54个、化解率94.7%。竭力守住底线红线。落实最严格的安全生产责任制，深入实施“六查一打五整治”专项行动，持续开展重大事故隐患专项排查整治，安全生产形势平稳向好。扎实推进耕地保护专项行动，违法违规占用耕地问题全面整改到位，耕地保有量增加3.9万亩。生态环境质量明显改善，PM10、PM2.5完成省定目标，优良天数达到246天，三项指标实现“两降一升”；伊洛河入选全国美丽河湖，省级以上绿色矿山数量全省第一，嵩县获评国家生态文明建设示范区，宜阳入选“两山”实践创新基地，洛阳成功入选全国首批减污降碳创新试点城市。有力应对收支突出矛盾，较好兜住了“三保”底线。加快建设“平安洛阳”，扫黑除恶常态长效，电诈案件立案数、财产损失实现“双下降”。深入开展信访突出问题源头治理，积案攻坚成效显著，社会大局和谐稳定。倾力增进民生福祉。聚焦“一老一小一青壮”，10大类42件民生实事全部完成，民生支出占比达到73.7%。就业形势总体稳定，新增城镇就业10.87万人。教育资源加快扩容优化，7所现代化高中建成投用，新建改扩建农村义务教育寄宿制学校66所，“县管校聘”等重点改革走在全省前列，西工区顺利通过义务教育优质均衡发展区省级评估，涧西区入选全国中小学科学教育实验区。“健康洛阳”提质升级，呼吸、中医(脑病)2个国家级区域医疗中心顺利开诊，5个省级区域医疗中心高效运行，省人民医院豫西分院成功揭牌，153家乡镇卫生院达到国家标准。224个社区体育公园建成投用，“10分钟健身圈”正在形成。瀍河、栾川入选首批省级城市一刻钟便民生活圈试点区(县)。省运会参赛成绩取得历史性突破。洛阳姑娘鲍珊菊、郭裕芳和陈静雯、张美美勇夺亚运会、亚残运会金牌。“五级四类”养老服务体系更加完善，社区养老服务设施动态全覆盖，瀍河君澜湾社区入选全国示范性老年友好型社区。

自觉接受监督，认真办理人大代表议案建议、政协提案，承办的340件人大代表建议、414件政协提案全部按时办复。国防教育、国防动员工作取得新进步，民族宗教、外事、侨务、统计、审计、气象、地震、残疾人工作、妇女儿童事业等都取得新成绩。

各位代表！这些成绩的取得，最根本在于习近平总书记掌舵领航，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，是省委省政府坚强领导的结果，是省直各部门关心帮助的结果，是市委直接领导的结果，是市人大法律监督、市政协民主监督、社会各界有效监督的结果，是广大干部群众拼搏进取、团结奋斗的结果。在此，我代表市人民政府，向全市人民，向人大代表、政协委员，向各民主党派、工商联、人民团体，向离退休老领导、老同志，向驻洛部队、武警官兵和公安民警，向所有关心支持洛阳发展的社会各界人士和海内外朋友们，表示衷心感谢和崇高敬意！

同时，我们也清醒看到，受内外部环境变化、长短期矛盾交织影响，经济社会发展和政府工作中还存在一些问题和不足。企业生产经营面临不少困难，盈利空间受到压缩；受市场预期和需求影响，市场主体投资意愿不强；转型发展任务依然艰巨，新旧动能转换仍需加力；重点领域风险隐患仍然较多，防范化解压力依然较大；民生领域还有一些短板，公共服务水平需要进一步提升；干部队伍专业化能力有待提高，作风建设仍需加强。对此，我们一定高度重视，采取有力措施，切实加以解决。