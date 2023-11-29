新年新线路！龙年洛阳首趟中欧班列直达波兰

16日上午，伴随火车汽笛轰鸣，满载生产设备、家用电器、电子设备、日用百货、运动器械等货物的中欧班列(中豫号)驶出东方红(洛阳)国际陆港，龙年洛阳首列中欧班列就此开行。

16日上午，伴随火车汽笛轰鸣，满载生产设备、家用电器、电子设备、日用百货、运动器械等货物的中欧班列(中豫号)驶出东方红(洛阳)国际陆港，龙年洛阳首列中欧班列就此开行。

这也是首趟洛阳至波兰的中欧班列，实现了“铁龙”出海新突破。

据了解，此次班列共106个标箱，货重590余吨，货值630万美元，从东方红(洛阳)国际陆港发出后，将经阿拉山口口岸出境，总运行里程9200余公里，最终到达波兰马拉舍维奇。

春节假期期间，连通全国乃至世界的多趟班列“不打烊”，保持稳定开行，为洛阳进一步推进实施高水平对外开放提供强劲动力。班列不停轮，工作不停歇，为保证班列按时发出，东方红(洛阳)国际陆港的场站调度、火车司机、龙门吊司机、箱管员、列检、值班员等职工坚守岗位，确保洛阳站接送车辆安全和国际集装箱货运班列顺利发出和到达，推动多列铁海班列、回程国际班列正常运行。

截至目前，东方红(洛阳)国际陆港已经开通中亚去回程、中欧去回程、中俄去回程、中老去程的国际集装箱货运班列。随着洛阳班列线路日益丰富和完善，东方红(洛阳)国际陆港的枢纽辐射带动效应持续显现，去年大约每2天就有一列中欧(中亚)班列从东方红(洛阳)国际陆港出发或到达，为更多“一带一路”沿线地区和本地周边企业提供更加优质运输通道和便捷路线选择。

龙年新气象，后续东方红(洛阳)国际陆港将持续加强与各方的合作，不断创新和优化物流服务，加密班列开行频次，为更多进出口企业拓展国际市场带来发展机遇，促进本地及周边企业与“一带一路”沿线国家实现双边经贸往来，继续以高水平对外开放推动高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 张怡熙 通讯员 庞瑞锋 蔡娜娜 文/图）