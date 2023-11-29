入园人数达最大承载量！应天门遗址博物馆暂停线上购票

刚刚，“邂逅隋唐”微信公众号发布公告称，隋唐洛阳城应天门遗址博物馆今日入园人数已达到最大承载量，景区现启动限流措施，暂停线上购票。

隋唐洛阳城景区公告

亲爱的游客朋友们：

隋唐洛阳城应天门遗址博物馆今日入园人数已达到最大承载量。为保障景区游览秩序与游客参观安全，营造舒适和谐的出游环境，根据“限量、分时、错峰”的规定，景区现启动限流措施，暂停线上购票。今日已预约游客请根据现场引导有序入园，未预约游客可先至明堂天堂、九洲池景点参观游玩。同时，应天门北广场目前瞬时人流量也已达上限。为了缓解交通压力，确保大家出行安全，我们建议您绕行该区域，不要在广场聚集。由此给您带来的不便我们深表歉意，敬请谅解！

隋唐洛阳城景区感谢每一位朋友对景区的关注与支持，您可及时关注景区消息发布，了解最新动态。祝您新春快乐，龙年大吉，旅途愉快！

服务电话：

0379-65063201(应天门、九洲池)

0379-61109905(明堂天堂)

洛阳隋唐城运营管理有限公司

2024年2月12日

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