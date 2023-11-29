外地游客身体不适，洛阳城管贴心服务

2月11日上午11时左右，在洛阳龙门石窟景区，两名外地游客看到“有困难，找城管”的字样，向城管队员求助。

2月11日上午11时左右，在洛阳龙门石窟景区，两名外地游客看到“有困难，找城管”的字样，向城管队员求助。

经了解，由于外地来洛游玩车辆停放地点较远，且对景区周边路线不熟悉，其中一名老年游客体力不支，无法步行到达目的地。看到洛阳城管部门设置的便民服务点及“有困难，找城管”服务承诺，便来寻求帮助。

洛龙区龙门石窟中队队员白晓龙得知情况后，立刻驾驶执法车辆将两名游客送至东北服务区临时停车场，并与游客家人做好对接，游客与家人对城管队员的贴心服务再三表示感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李新江 文/图）