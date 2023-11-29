来洛阳的公主、王子，见此车贴可免费乘车

“服务外地游客，助力洛阳文旅，我们已经准备好了！”9日上午，在位于洛阳市老城区的隋唐大运河文化博物馆旁，来自洛阳娄建党雷锋车队的10余名爱心司机齐声承诺。

“服务外地游客，助力洛阳文旅，我们已经准备好了！”9日上午，在位于洛阳市老城区的隋唐大运河文化博物馆旁，来自洛阳娄建党雷锋车队的10余名爱心司机齐声承诺。

当日，洛阳日报社联合洛阳市文明办、洛阳市文广旅局以及洛阳市多家公益团体开展“爱在洛城”免费接送游客暖心行动，并发布倡议书，呼吁广大市民朋友将私家车变为“爱心车”，为有需要的游客提供免费接送服务，让广大游客感受洛阳温度。

洛阳娄建党雷锋车队是参与此次暖心行动的多家公益团体之一。当日，爱心司机们将写有“爱在洛城免费接送游客暖心行动”字样的车贴贴上爱车车身，集体从隋唐大运河文化博物馆出发，分别朝着洛邑古城、隋唐洛阳城等景区驶入，为有需要的外地游客提供免费接送服务。

来自郑州的游客李颖，是第一位坐上爱心车辆的外地游客。当时，她正在隋唐大运河文化博物馆附近张望，洛阳娄建党雷锋车队队长娄建党看到后，主动停在了对方面前。得知对方是外地游客，计划去涧西区与几名朋友会合时，娄建党爽快地喊了一声“公主，请上车！”，承诺要免费将对方送到目的地。

“能有这种待遇，很意外又很惊喜，感觉特别暖心。”李颖激动地说。

除了娄建党雷锋车队，参与此次暖心行动的公益团体还有洛阳兔窝户外自驾游俱乐部、洛阳乐享征途自驾游俱乐部、洛阳车行山水户外运动俱乐部。1月中旬，这三家俱乐部在洛阳网友“珠之窝”的号召下，联合发起“我为河南旅游出把力”爱心免费接送活动，印制“王子公主免费座驾”车贴，截至目前已发动超500位私家车主参与活动。

“你们的倡议和我们正在做的事情不谋而合，所以我们希望加入进来，引导更多人参与免费接送游客的队伍中，助力家乡文旅。”洛阳乐享征途自驾游俱乐部会员王冰洁女士说。

当日，洛阳出租汽车行业协会也积极响应倡议，号召广大巡游车、网约车司机为有需要的游客提供暖心服务。此外，还有不少市民联系记者，咨询如何参与活动，希望为爱车申领车贴。

如果您也有意参与“爱在洛城”免费接送游客暖心行动，可以拨打电话18103886377(微信同号)联系我们申领车贴，并在免费接送游客的过程中，把所见所闻拍摄成感人、暖心、温情、有趣的小视频，推送至电子邮箱609202393@qq.com，我们将择优组织宣传。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)