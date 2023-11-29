洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

来洛阳的公主、王子，见此车贴可免费乘车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.09 20:18

　　“服务外地游客，助力洛阳文旅，我们已经准备好了！”9日上午，在位于洛阳市老城区的隋唐大运河文化博物馆旁，来自洛阳娄建党雷锋车队的10余名爱心司机齐声承诺。

　　当日，洛阳日报社联合洛阳市文明办、洛阳市文广旅局以及洛阳市多家公益团体开展“爱在洛城”免费接送游客暖心行动，并发布倡议书，呼吁广大市民朋友将私家车变为“爱心车”，为有需要的游客提供免费接送服务，让广大游客感受洛阳温度。

　　洛阳娄建党雷锋车队是参与此次暖心行动的多家公益团体之一。当日，爱心司机们将写有“爱在洛城免费接送游客暖心行动”字样的车贴贴上爱车车身，集体从隋唐大运河文化博物馆出发，分别朝着洛邑古城、隋唐洛阳城等景区驶入，为有需要的外地游客提供免费接送服务。

　　来自郑州的游客李颖，是第一位坐上爱心车辆的外地游客。当时，她正在隋唐大运河文化博物馆附近张望，洛阳娄建党雷锋车队队长娄建党看到后，主动停在了对方面前。得知对方是外地游客，计划去涧西区与几名朋友会合时，娄建党爽快地喊了一声“公主，请上车！”，承诺要免费将对方送到目的地。
“能有这种待遇，很意外又很惊喜，感觉特别暖心。”李颖激动地说。

　　除了娄建党雷锋车队，参与此次暖心行动的公益团体还有洛阳兔窝户外自驾游俱乐部、洛阳乐享征途自驾游俱乐部、洛阳车行山水户外运动俱乐部。1月中旬，这三家俱乐部在洛阳网友“珠之窝”的号召下，联合发起“我为河南旅游出把力”爱心免费接送活动，印制“王子公主免费座驾”车贴，截至目前已发动超500位私家车主参与活动。

　　“你们的倡议和我们正在做的事情不谋而合，所以我们希望加入进来，引导更多人参与免费接送游客的队伍中，助力家乡文旅。”洛阳乐享征途自驾游俱乐部会员王冰洁女士说。

　　当日，洛阳出租汽车行业协会也积极响应倡议，号召广大巡游车、网约车司机为有需要的游客提供暖心服务。此外，还有不少市民联系记者，咨询如何参与活动，希望为爱车申领车贴。

　　如果您也有意参与“爱在洛城”免费接送游客暖心行动，可以拨打电话18103886377(微信同号)联系我们申领车贴，并在免费接送游客的过程中，把所见所闻拍摄成感人、暖心、温情、有趣的小视频，推送至电子邮箱609202393@qq.com，我们将择优组织宣传。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
        “大夫，我又感冒了，稍一着凉就感冒，太难受了。这到底是咋回事儿？”近日，49岁的张女士到市东方人民医院(...
  • ·寒假防近视，少吃糖多运动
  • ·@所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
  • ·事多肝火旺 按摩来舒缓
    		•
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
        新安县石井镇寺坡山村是一座隐于群山中的村落，北与龙潭大峡谷紧邻，南与青要山相连，西距黛眉山景区不远，...
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    		•  
    新闻排行
  • 2024河南春晚开播 其中的“洛阳元素”...
  • 春节期间，洛阳80家公共机构内部停车...
  • “爱在洛城”免费接送游客暖心行动倡议书
  • 江凌督导检查安全生产、春运保障工作
  • 洛阳商超卖场折扣多 春节期间“不打烊”
  • 春运变了【组图】
  • 洛阳市政协党组（扩大）会议召开
  • 阵风7到8级！洛阳市气象台发布大风蓝...
  • 春节期间洛阳市天气晴好 气温明显回升
  • 健身社交两相宜！洛阳新添一座体育综合体
    		•
    百姓呼声
    卖房一年内置换新房退个税政策是否落实
    洛阳市经济适用住房申购程序将研究并完善
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    风雪中的隋唐城

    村镇掠影

    山东姑娘汉服逛洛阳

    少儿美术新春展
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605