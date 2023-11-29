江凌督导检查安全生产、春运保障工作

8日下午，市委书记江凌深入洛阳火车站、洛阳汽车站和市区部分人员密集场所，督导检查安全生产、春运保障等工作，看望慰问依旧奋战在一线的广大干部职工。

江凌在督导检查安全生产、春运保障工作时强调

情牵万家灯火 守牢安全底线

确保人民群众过一个欢乐祥和春节

8日下午，市委书记江凌深入洛阳火车站、洛阳汽车站和市区部分人员密集场所，督导检查安全生产、春运保障等工作，看望慰问依旧奋战在一线的广大干部职工。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，情牵万家灯火，守牢安全底线，确保人民群众过一个欢乐祥和春节。

春节临近，洛阳火车站、汽车站人流量持续加大。江凌实地察看旅客进出秩序，详细了解火车站站台和出站通道改造、汽车站客运班次、周边交通组织、安全措施保障落实等情况。他指出，要把便捷换乘放在首位，在提升站内设施、完善服务功能上下更大功夫，最大限度方便乘客；要加强火车站综合交通枢纽周边环境整治，抢抓政策机遇，实施连片改造，进一步提升洛阳窗口形象。

老城区十字街、洛邑古城等地，处处张灯结彩、游人如织。江凌实地察看洛邑古城、老城历史文化街区改造提升项目进展，检查文旅市场安全生产工作。他强调，老城区要坚定不移把文旅产业作为主攻方向，把传承好古城风貌、城市肌理、人文特色和发展文旅产业统筹起来，盘活老院子、老街巷等资源，让古城片区焕发生机，走好新文旅产业发展之路。春节期间游客众多，要高度重视安全工作，完善常态化安全隐患排查整治机制，抓好安全设施建设管理，加强安全生产日常宣传，提高商户消防安全意识和自防自救能力，为市民游客营造安全有序的旅游环境。

人员密集场所是消防安全的重中之重。江凌深入涧西区部分酒吧，检查人员密集场所消防安全工作。他强调，要加强源头预防、过程控制，加强安全检查员日常培训，配齐各类消防设施，落实阻燃物料使用规范要求，确保一旦发生危险所有人员能第一时间获悉、有序安全疏散。要坚持问题导向，注重举一反三，市区两级消防部门加强督导指导，持续抓好密闭空间隐患排查整治，对发现的问题建立台账、销号管理，确保限期整改、彻底整改，从源头上消除安全隐患。

王军、张玉杰等参加督导检查。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊）