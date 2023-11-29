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江凌以普通党员身份参加所在党支部主题教育专题组织生活会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.08 16:40

江凌以普通党员身份参加所在党支部主题教育专题组织生活会
强化理论武装加强党性锤炼
全面提高服务保障中心大局能力水平

　　根据主题教育工作安排，2月8日，市委书记江凌以普通党员身份参加所在的市委办公室第一党支部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题组织生活会，与大家一起交流思想，检视剖析问题，明确努力方向，鼓励引导年轻干部坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”，以宏阔的视野格局、科学的思维理念、务实的工作作风，在现代化洛阳建设中成长成才、担当作为。

　　党支部负责同志代表党支部报告主题教育工作开展情况，通报检视问题情况。党支部成员严肃认真开展了批评和自我批评，共同经受了一次深刻的党性锻炼和思想教育。

　　江凌紧密联系实际，查找问题不足，提出思路举措，并与大家深入交流学习方法和收获感悟。他说，开好党支部组织生活会，是尊崇党章、践行党章，认真落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活的具体行动。每一名党员都要把加强理论学习作为终身课题，持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习领悟，静下心来读原著、学原文、悟原理，做到系统深入学、联系实际悟、举一反三思考，真正在深学细悟中把握理论精髓、强化理论武装、练就看家本领，更好地把学习成果转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。

　　江凌指出，要锤炼忠诚的政治品格，更加自觉拥护“两个确立”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以政治上的坚定永葆对党绝对忠诚的政治本色。要铸牢坚定的理想信念，既树立共产主义远大理想，又脚踏实地为百姓做事、为群众造福，自觉抵制各种诱惑，守住拒腐防变防线。要涵养深厚的为民情怀，强化群众观点，走好群众路线，提高群众工作本领，更加关注普通群众的生活状态、思想感情、实际困难，着力解决好群众普遍关心的“急难愁盼”问题。要保持强烈的责任担当，自觉把工作放在大局中去思考、定位、谋划，深度研究工作，提高工作质效，更好服务保障中心大局。要树立自觉的纪律意识，认真学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，带头遵守党的纪律，始终做到知敬畏、存戒惧、守底线。

　　江凌充分肯定了市委办公室工作。他指出，市委办公室承担着服务保障中心大局的重要职责。要提高政治能力，善于从政治上看问题，始终把准大局大势、胸怀“国之大者”，以更加宏阔的视野格局、更加科学的思维理念、更加务实的工作作风，提升服务水平，狠抓工作落实，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，为现代化洛阳建设做出更大贡献。

　　王军列席会议。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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