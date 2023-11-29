“开元盛世”少不了的名相（下）

春节近在咫尺，在定鼎门遗址北侧的天街一带，“天街奇幻夜·神都洛阳年”新春盛会已拉开序幕，春节期间到此游玩的朋友们，走过天街东侧南起第一坊——明教坊时，不知会不会想起辅佐唐玄宗开创“开元盛世”的贤相宋璟？一千多年前，宋大人也在这里过年。宋大人犯颜直谏的故事，本报5日《静说河洛》说过几个，今儿再说几个小故事。

春节近在咫尺，在定鼎门遗址北侧的天街一带，“天街奇幻夜·神都洛阳年”新春盛会已拉开序幕，春节期间到此游玩的朋友们，走过天街东侧南起第一坊——明教坊时，不知会不会想起辅佐唐玄宗开创“开元盛世”的贤相宋璟？一千多年前，宋大人也在这里过年。宋大人犯颜直谏的故事，本报5日《静说河洛》说过几个，今儿再说几个小故事。

给皇上献策，他不居功

开元五年(公元717年)春，正月初十，大过年的，唐玄宗带着大队人马离开关中，前往东都洛阳。干啥？吃饭！

因为关中平原又一次粮食歉收，长安米贵，饭不够吃，从外地运粮食又跟不上，唐玄宗干脆效仿爷爷唐高宗和太爷爷唐太宗，带着皇亲国戚、文武百官和侍从们，就食东都，到洛阳处理朝政。

这是他第一次当“逐粮天子”，走的是两京大道——古代洛阳与长安之间的官道，其中洛阳至潼关段又称崤函古道。崤函古道穿行在崤山深谷之中，路况不好可想而知，皇帝一行车马又多，走着走着，堵车了。

玄宗很生气，后果很严重，河南尹李朝隐和负责安排沿途食宿的知顿使王怡被就地免官。现场火药味儿很浓，皇帝正在气头上，谁敢说不行？宋璟敢！他劝玄宗道：“陛下富春秋，今始巡守，以道不治而罪二臣，繇此相饬，后有受其蔽者。”意思是，陛下您还年轻，头一回出巡，就因为路没修好罢免两个大臣，大臣们因此相互告诫，以后您再出巡，他们肯定到处搞形象工程，那老百姓可就要受苦了。

玄宗一听，宋璟说得很有道理呀，赶紧赦免那俩人。知错就改，不好吗？宋璟又说不行，并解释道：“您刚才还因为愤怒责罚他们，听了我的话就要免他们的罪，他们肯定对您心生怨恨，对我满怀感激，这不是让我树私恩吗？不如就让他们在朝廷待罪，之后再下诏恢复他们的职位，这样比较妥当。”

功归于上，过归于己，这就是宋璟，献策不居功。

百姓立碑纪念，他不接受

不给同僚私下感激自己的机会，也不让百姓公开给自己立碑，不得不说宋璟擅长深谋远虑，遇事总能多想一层。

上篇我们讲到宋璟任广州都督时，教百姓烧瓦盖房，杜绝火患，深受爱戴。这事儿还有下文。开元四年(公元716年)冬天，宋璟离开广州，赴京上任。一年后，广州吏民要为宋璟立“遗爱碑”。

在宋璟之前，广州当地人都用竹子盖房子，屋顶铺茅草，经常发生火灾。宋璟到任后，安排北方匠人教当地人烧瓦造房筑墙，改造住宅店铺，当地人这才知道把房子盖好、做好城市规划的好处，从此不再担心火灾。

做了这么大的好事儿，立个碑不是很正常吗？宋璟却对玄宗说：“我只是做了分内事，没干别的，把我抬高到荣宠无比的地位，势必助长阿谀奉承的风气，以后但凡谁干点儿啥就要立碑造像，那岂不是欺蒙百姓？要除掉这种恶劣风气，希望能从我开始，请皇上下令禁止立碑。”

皇上身边的红人，他不搭理

没见着人不给面子，容易做到；面对面也不给面子，那可难了，但对宋璟来说，这都不是事儿。

高力士大家都知道吧，其实唐玄宗有两个心腹宦官，文有高力士，武有杨思勖。《旧唐书》《新唐书》的宦官列传都把杨思勖排第一。杨思勖力大无比，屡屡立功，颇受玄宗重视。

玄宗调宋璟进京上任时，派杨思勖千里迢迢去接他。皇帝身边的红人来了，比自个儿年长9岁，礼貌地搭个讪总是要的吧？何况老杨还是广东人，他俩应该有共同语言。可是，宋璟“在路竟不与思勖交一言”，这事儿太典型了，不仅被载入史册，还被收进唐代小说集《封氏闻见记》，成了人们茶余饭后的谈资。

宋璟为啥如此不近人情？说到底，他就是太刚直了！然而正是刚直成就了他的威望，皇帝的宠臣家里办喜事，都以请到他为荣。

《资治通鉴》里说，宠臣王毛仲要嫁闺女，玄宗问他还缺啥，他说万事齐备，就是没请到客人。啥？玄宗问，宰相张说、源乾耀这些人你请不动吗？王毛仲说这我都能请到。玄宗笑了：“朕就知道你请不动的只有一个人，朕亲自替你请。”

第二天，正午时分，肚子都咕咕叫了，众客却不敢动筷子，独等宋璟一人。过了好久宋璟才来，他端起酒杯向西行礼，表示皇上你看我来了，然后没等喝完这杯酒，他就说肚子疼，走了。真是越老越刚直！

数年后，宋璟申请退休，回洛阳明教坊私宅养老，在此度过了他人生最后五六年的时光。开元二十五年(公元737年)，75岁的宋璟在洛去世，唐玄宗派遣人马跟随护送其回邢台老家，并敕建宋璟墓园。其中一部分人留下守墓，渐渐在当地形成一个洛阳村……

除了贤相宋璟，明教坊还住过一个唐代才子，他的故事，咱年后再说。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静 实习生 刘芊绵）