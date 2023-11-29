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市委市政府举行2024年春节团拜会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.07 22:33

市委市政府举行2024年春节团拜会
江凌、徐衣显、杨骁、李保国、孙延文出席

　　在中华民族传统节日春节到来之际，2月7日，市委市政府举行2024年春节团拜会，各界人士欢聚一堂，共迎新春佳节，共叙发展成就，共话美好明天。

　　市委书记江凌出席团拜会，市长徐衣显致新春贺词，市委副书记、政法委书记杨骁主持，市人大常委会主任李保国、市政协主席孙延文出席。

　　团拜会现场张灯结彩、喜气洋洋。在欢乐祥和的节日气氛里，大家相互握手、互致问候、祝福新春，一起回顾攻坚克难、奋楫笃行的一年，共同展望中国式现代化洛阳实践的美好愿景。

　　徐衣显首先代表市委、市人大常委会、市政府、市政协，向700多万洛阳人民，向奋斗在全市各行各业、各条战线的广大劳动者、先进模范和优秀代表，向各民主党派、工商联、人民团体，向离退休老领导、老同志，向驻洛部队、武警官兵和公安民警，向所有关心支持洛阳发展的社会各界人士和海内外朋友们，致以最真诚的问候和最美好的祝福。

　　徐衣显说，刚刚过去的2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。在市委坚强领导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“两个确保”，落实“十大战略”、推进“十大建设”，坚持以创新引领发展，紧紧扭住“三项重点工作”，持续用好“三个重要抓手”，经济社会发展实现稳中有进、稳中提质、稳中蓄势、稳中向好，现代化洛阳建设取得了新进展新成效。奋进的洛阳，乘风破浪、争先出彩。党的二十大精神形成生动实践，主题教育凝聚团结奋斗的磅礴力量。项目建设跑出“加速度”，风口产业汇聚“新动能”，战略平台叠加联动，政策机遇多重赋能，高质量发展其势已成、其时已至、其兴可待。创新的洛阳，动能澎湃、活力迸发。“大国重器”闪耀洛阳智造之光，中州时代“灯塔工厂”锻造新引擎，百万吨乙烯点燃新“烯”望，千亿级产业集群蓄势突破，新质生产力加速形成，动能之变、结构之变、质量之变生动展现。“顶流”的洛阳，闪亮登场、绽放荣光。新文旅风生水起，亿万游客“为爱奔赴洛阳”。二里头的文明曙光得到习近平总书记点赞，省文旅文创大会首度花开洛阳，省运会成功举办获得历史性好评，世界客属恳亲大会向全球客家乡亲深情呼唤“客家、回家”。神都洛阳实力“宠客”、魅力“圈粉”，温暖了华夏，惊艳了世界。青春的洛阳，精彩蝶变、靓丽时尚。“十字型高铁枢纽”加快形成，“全国性综合交通枢纽”提级增能。城市阳台塑造新空间，“北国花城”扮靓新名片。“千万工程”带动乡村振兴，河洛大地的“富春山居图”徐徐铺展。青年友好、宜居宜业、近悦远来，新时代的“青春之歌”在千年古都激情唱响。幸福的洛阳，温馨舒适、暖意融融。实事好事惠民利民，三级邻里中心托举“家门口的幸福”，国家区域医疗中心带动“健康洛阳”提质升级，体育公园、口袋公园遍地开花，现代化高中助力人民满意教育，“五级四类”养老服务体系守护幸福“夕阳红”，社会大局和谐稳定，人民群众对美好生活的期待正一步一步变为现实。

　　徐衣显说，回望2023，洛阳高质量发展步履更铿锵。成绩来之不易，根本在于习近平总书记掌舵领航，是市委坚强领导、各行各业克难攻坚、全市人民团结奋斗的结果，离不开海内外朋友和社会各界人士的关心帮助与鼎力支持。迈入2024，现代化洛阳建设征程再启航。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委坚强领导下，坚定不移走好创新引领发展之路，奋力谱写中国式现代化洛阳建设更加出彩的绚丽篇章。

　　市级领导同志、离退休老同志以及各界人士代表出席团拜会。大家共同观看了洛阳高质量发展专题片，欣赏了精彩纷呈的文艺节目。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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