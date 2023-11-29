7日，市委书记江凌专题调研“大攻坚、见实效、建新功”专项行动重点项目建设工作，看望慰问坚守一线的工作者，强调要创新思维理念提升项目建设质效，发挥特色优势走好高质量发展之路。

江凌调研“大攻坚、见实效、建新功”专项行动重点项目建设工作

创新思维理念提升项目建设质效

发挥特色优势走好高质量发展之路

7日，市委书记江凌专题调研“大攻坚、见实效、建新功”专项行动重点项目建设工作，看望慰问坚守一线的工作者，强调要创新思维理念提升项目建设质效，发挥特色优势走好高质量发展之路。

龙门石窟西北服务区正在进行提升改造，新票务中心和游客服务中心已投用。隋唐洛阳城安业坊内，首批民宿、沉浸式文旅体验项目已正式营业。江凌实地察看项目进展，对优化业态布局、完善服务细节等工作提出要求。他指出，要深入细致研究工作，强化市场思维、运营意识，优化商业街区动线流线，改造合适的街区尺度，形成连续商业界面，营造浓厚商业氛围，有效提升龙门古街、天街十二坊对游客的吸引力。要坚持问题导向，优化龙门石窟西北服务区停车场区域交通组织，提供更优质、更人性化配套服务。要发挥好民宿产业协会作用，统一制定服务标准，提升民宿管家服务水平，着力加强价格监管，不断提高游客体验感和满意度。

轴研所伊滨科技产业园一期部分车间已完工。江凌察看工程建设进展，指出要坚持以科技创新引领产业升级，选准优势赛道，用好支持政策，努力在优质存量上做大增量。要深化与洛轴等企业合作，发挥各自优势，在洛阳打造更具竞争力的全国一流轴承产业集群。

春节临近，洛城到处张灯结彩、喜气洋洋，游园景区策划了丰富多彩的新春活动。江凌察看隋唐洛阳城天街贯通提升工程及“天街奇幻夜·神都洛阳年”天街春节盛会、伊滨区神都灯宴2024新春灯会、牡丹阁新春游园会等活动筹备进展，详细了解各景区春节文旅活动安排。他指出，要创新引流方式，加强氛围营造，做好场景设置，植入消费业态，加强NPC互动，继续保持洛阳文旅消费热度。要加强统筹调度，做实做细各项应急处置预案，确保活动安全有序，让广大群众和游客在洛阳度过一个欢乐喜庆的新春佳节。

江凌还先后察看了文博体育公园、从政坊儿童公园、城市文化客厅等项目改造提升进展，指出要聚焦服务定位，优化业态布局，营造体验场景，完善配套设施，有效补齐洛阳城市服务设施短板，不断提升洛阳城市功能品质。要统筹好安全性、经济性和实用性，提升工程质量，强化安全监管，力争早日完工投用，营造更多高品质文化体育聚合交流、时尚消费空间。

江凌高度重视安全生产工作，专门到关林市场暗访安全生产工作，仔细察看消防设施配备、安全出口设置、用电安全管理等情况，现场指出存在问题，要求限时整改到位。江凌强调，要坚持问题导向，认真研究商场市场消防安全管理规范，加强用电安全管理，严禁占道经营，确保安全出口标志醒目、疏散通道畅通，有效预防各类火灾事故发生。要牢固树立“把隐患当事故”理念，摒弃麻痹大意、松懈侥幸思想，时刻保持警钟长鸣，常态化抓好安全隐患排查整治，及时补上监管漏洞，有效防范“破窗效应”。要强化标本兼治，一手抓突出问题整改，一手抓市场改造提升，从源头上消除安全隐患，不断提升本质安全水平。

王军、张玉杰、徐超文、徐新、李新红、牛刚、魏险峰、张汉智、宗玉红等分别参加相关调研。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）