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洛阳市人民代表大会公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.07 08:34

洛阳市人民代表大会公告

(第一号)

　　洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议于2024年2月6日选举产生了洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会委员(共7人，按姓氏笔画为序)。现予公告。

　　田洪波 张正涛 张亚磊 张秀峰 周永伟 赵站伟 蒋武寿

(第二号)

　　洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议于2024年2月6日表决通过了洛阳市第十六届人民代表大会城市建设环境与资源保护委员会主任委员名单。现予公告。

　　城市建设环境与资源保护委员会主任委员：赵站伟

　　洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议主席团
2024年2月6日
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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