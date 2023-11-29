洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议听取和审议了徐衣显市长所作的政府工作报告。

洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议决议

（2024年2月6日洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议第三次大会通过）

关于政府工作报告的决议

洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议听取和审议了徐衣显市长所作的政府工作报告。会议充分肯定市人民政府过去一年的工作，同意报告提出的2024年工作的总体要求、主要目标任务和重点工作安排。会议决定批准这个报告。

会议号召，全市人民要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，抢抓构建新发展格局战略机遇，聚焦建强副中心、形成增长极，转变思维理念，把准大局大势，坚持以创新引领发展，扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，用好科技创新、改革开放、激励干部担当作为“三个重要抓手”，着力稳定经济运行，加快推动转型发展，切实增进民生福祉，不断开创现代化洛阳建设新局面。

关于洛阳市2023年国民经济和社会发展计划执行情况与

2024年国民经济和社会发展计划的决议

洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议审查了市人民政府提出的《关于洛阳市2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划(草案)的报告》及2024年国民经济和社会发展计划草案。会议同意财政经济委员会的审查结果报告，决定批准《关于洛阳市2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划(草案)的报告》，批准2024年国民经济和社会发展计划。

关于洛阳市2023年预算执行情况和2024年预算的决议

洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议审查了市人民政府提出的《关于洛阳市2023年预算执行情况和2024年预算(草案)的报告》《洛阳市2023年预算执行情况及2024年市级预算(草案)》。会议同意财政经济委员会的审查结果报告，决定批准《关于洛阳市2023年预算执行情况和2024年预算(草案)的报告》，批准洛阳市2024年市级预算。

关于洛阳市人民代表大会常务委员会工作报告的决议

洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议听取和审议了市人大常委会主任李保国所作的工作报告。会议充分肯定市人大常委会过去一年的工作，同意报告提出的2024年主要工作安排。会议决定批准这个报告。

会议要求，市人大常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移落实人民代表大会制度，积极践行全过程人民民主，在市委坚强领导下，认真行使立法权、监督权、决定权、任免权，以人大工作高质量服务保障洛阳经济社会高质量发展。

关于洛阳市中级人民法院工作报告的决议

洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议听取和审议了市中级人民法院院长徐哲所作的工作报告。会议充分肯定市中级人民法院过去一年的工作，同意报告提出的2024年工作安排。会议决定批准这个报告。

会议要求，市中级人民法院要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，在服务发展全局上更加主动，在满足群众司法需求上更加务实，在提升办案质效上更加有力，在队伍建设上更加严格，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，以审判工作现代化服务保障现代化洛阳建设。

关于洛阳市人民检察院工作报告的决议

洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议听取和审议了市人民检察院检察长封勇所作的工作报告。会议充分肯定市人民检察院过去一年的工作，同意报告提出的2024年工作安排。会议决定批准这个报告。

会议要求，市人民检察院要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚履行宪法法律赋予的监督职责，推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作全面协调充分发展，更加自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当，以检察工作高质量服务保障洛阳经济社会高质量发展。

关于代表议案处理意见报告的决议

洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议听取了大会主席团提出的《关于代表议案处理意见的报告》，会议决定批准这个报告。报告提出将以下3件议案立为大会议案，即偃师团马红菊、汝阳团王豪杰、瀍河团孙广通、涧西团周万通等代表分别领衔提出的4件议案合并为《关于激发市场主体活力，支持民营经济高质量发展的议案》，宜阳团李忠杰、偃师团韩素慧、洛宁团曲焕平等代表分别领衔提出的3件议案合并为《关于促进城乡养老事业发展的议案》，洛宁团曲焕平代表领衔提出的《关于全面提升我市基层医疗服务能力的议案》。其余51件议案分别交由市人大有关专门委员会审议办理。

会议要求，市人民政府要将议案办理工作列入重要议事日程，由市级领导牵头负责，明确办理部门，制定办理方案，向市人大常委会报告办理情况并进行满意度测评。市人大常委会和有关专门委员会要将议案办理工作与立法、监督、代表工作结合起来，着力提高立法质量，提升监督质效，发挥代表作用，汇集现代化洛阳建设合力。

议案办理情况由市人大常委会或专门委员会向下次市人民代表大会会议报告，并将报告印发全体代表。