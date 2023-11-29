社论：昂首阔步推动洛阳高质量发展——热烈祝贺市十六届人大二次会议胜利闭幕

披荆斩棘，昂扬的是精神力量；击鼓催征，不变的是追梦步伐。昨日，在全市人民热切关注下，在全体代表共同努力下，市十六届人大二次会议顺利完成各项议程，胜利闭幕。我们对大会的圆满成功表示热烈祝贺！

披荆斩棘，昂扬的是精神力量；击鼓催征，不变的是追梦步伐。昨日，在全市人民热切关注下，在全体代表共同努力下，市十六届人大二次会议顺利完成各项议程，胜利闭幕。我们对大会的圆满成功表示热烈祝贺！

传递民情民意，畅谈履职心声。会议期间，全体代表牢记人民重托，忠诚履行职责，以饱满的政治热情和高度的责任感，审议通过了《政府工作报告》等重要报告，依法完成了选举任务，为洛阳今后一个时期进一步明确了发展目标和重点任务、提供了坚强组织保证。会议开得很成功，是一次统一思想、凝聚共识、坚定信心、催人奋进的大会，必将鼓舞全市人民进一步坚定创新发展、高质量发展的信心决心，必将汇聚起加快现代化洛阳建设的强大力量。

时间的脚步，踏响催人奋进的鼓点。2024年既是新中国成立75周年，也是人民代表大会制度建立70周年，既是实施“十四五”规划、加快推进现代化洛阳建设的关键之年，也是巩固和增强经济回升向好态势、着力推动高质量发展的攻坚之年，在洛阳发展进程上注定意义非凡，对人大工作也提出了新的更高要求。尤其是立足在稳增长、促转型中不断开创洛阳高质量发展新局面，市委十二届五次全会暨市委经济工作会议鲜明部署了“坚持以科技创新引领产业升级”等八项重点任务，今年《政府工作报告》鲜明提出了“地区生产总值增长6%”等一系列主要预期目标，以及“拼经济抢机遇稳中求进，提升高质量发展水平”等九项重点工作。在内外部环境变化、长短期矛盾交织的今天，哪一个目标都不会自然而然地到来，哪一项任务都有许多需要攻克的难题难关，诚需各位代表始终做经济社会高质量发展的引领者和推动者，发挥代表优势、专业优势、行业优势，以硬功夫、真本领服务中心大局，以自身的“一马当先”带动全社会“万马奔腾”，更好激励万众一心加油干。

为发展添动力、聚合力，最能彰显人大服务大局的担当。全市各级人大要主动把自身工作融入高质量发展这一首要任务，紧扣市委决策部署，充分发挥职能作用，为洛阳高质量发展贡献智慧和力量。特别是要聚焦事关发展全局的重点领域，持续突出“开门立法”，坚持“小切口”立法、立管用之法，推动地方法规进入执法、融入司法、列入普法，以法治力量推动高质量发展；要紧扣事关发展全局的重点工作，多方位、多角度、多层面开展视察调研、积极建言献策，为推动高质量发展贡献更多“人大智慧”；要围绕事关发展全局的重点任务，寓支持于监督之中，进一步创新监督方法、健全监督机制、提高监督质效，更好地为高质量发展保驾护航。各级人大代表特别是来自产业发展一线的代表，要带头在科技创新、招商引资、项目建设等方面献计出力，推动洛阳产业做大做强；来自城市建设一线的代表，要带头在重大基础设施建设、公共服务布局优化等方面展现担当，推动城市综合承载力不断提升；来自乡村振兴一线的代表，要在用好“千万工程”经验等方面主动作为，推动乡村全面振兴不断展现新气象。

春来天地间，河流开化，绿意萌动；春在人心间，人勤春早，抖擞精神。新的一年，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委的坚强领导下，坚持发展是第一要务、高质量发展是硬道理，只争朝夕、接续奋斗、砥砺前行，昂首阔步推动洛阳高质量发展，以更加优异的成绩献礼新中国成立75周年！