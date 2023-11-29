洛报集团深化融媒报道创新 市两会相关融媒体作品全网总阅读量达2000万

随着市十六届人大二次会议昨日闭幕，洛报集团交上了一份“新”意满满、亮点纷呈的两会宣传答卷。两会期间，洛报集团深入践行“移动端、视频化、交互性”理念，通过报、网、端、微、屏全媒体，以最直观的视频呈现、最深度的图文报道、最前沿的技术，更立体全面地传播洛阳市两会好声音，两会相关融媒体作品全网总阅读量达2000万。

“大家好，欢迎走进2024年洛阳市两会特别报道《AI两会》，我是洛报融媒数字主播‘梦梦’。”

“参会的人大代表，对政府工作报告哪部分内容最关注？他们又带来了哪些意见、建议？一起了解下吧！”

…………

上述内容来自今年洛报集团的两会宣传视频。这些创意视频不仅让两会新闻变得更加鲜活，也让两会声音传得更远、更广。

随着市十六届人大二次会议昨日闭幕，洛报集团交上了一份“新”意满满、亮点纷呈的两会宣传答卷。两会期间，洛报集团深入践行“移动端、视频化、交互性”理念，通过报、网、端、微、屏全媒体，以最直观的视频呈现、最深度的图文报道、最前沿的技术，更立体全面地传播洛阳市两会好声音，两会相关融媒体作品全网总阅读量达2000万。

凸显视频化表达 用镜头记录两会好故事

视频化表达、移动端传播是此次两会宣传报道的亮点。

会前，洛报集团两会报道团队提前谋划，创意推出情景演绎“连环画”《敬请关注洛报融媒两会报道》，生动展示洛报团队的昂扬斗志和创新担当。

两会开始后，洛报集团各媒体平台充分发挥各自优势，聚焦大会开幕、代表委员通道、政府工作报告解读等，精心拍摄制作一系列视频，用镜头记录洛阳市两会好故事。

洛阳网先后推出《“呼声姐姐”带您上两会》《洛阳网记者“跑两会”》《代表委员通道》等栏目，以IP主播出镜的方式，对两会相关内容进行全方位报道。截至目前，洛阳网共发布相关短视频46条。

“掌上洛阳”客户端开设《洛报党媒主播直击两会Vlog》栏目，推出《洛阳两会来了，沉浸式体验委员通道》《洛阳两会代表通道开启，15名人大代表回应百姓关切》《沉浸式体验洛阳市十六届人大二次会议》《“挖泥”的政协委员》等7期主播出镜视频。两会期间，“掌上洛阳”客户端及洛阳日报、洛阳晚报的各视频平台，共发布视频326条，总阅读量1302万。

这些视频以生动鲜活的方式，带大家沉浸式感受两会现场，让大家第一时间获取两会最新资讯，彰显了主流媒体的创新担当。

“黑科技”成助推器 新技术赋能报道新模式

两会报道的创新，离不开新技术的赋能。AI、SVG、VR等“黑科技”，成为洛报集团两会报道的助推器。

视觉梦工坊推出数字主播“梦梦”、动画主播“咔咔”，发布短视频《AI绘报告：这样的洛阳你AI了吗》，创新运用AI技术、三维动画技术为两会报道添彩，深受广大网友尤其是青年网友的喜爱。

“掌上洛阳”客户端运用AI绘图技术，采用SVG海报、长图、“九宫格”海报等形式，制作《洛阳，将有大动作！》AI·SVG海报推文、“AI数读洛阳政府工作报告”系列海报等，有效增强了报道的互动性和趣味性。

深化融媒传播 多媒体矩阵凝聚传播合力

面对市两会报道这一重大课题，洛报集团借助新媒体矩阵，用好报纸、网站、微博、微信公众号等平台，采用直播、快讯、海报、H5、短视频等融媒体报道形式，让两会新闻的表现形式更多元。

《洛阳日报》《洛阳晚报》开设《一线代表委员看洛阳》《青年代表委员眼中的青春洛阳》等多个栏目，传递代表委员心声，讲好代表委员履职故事，以一篇篇深度报道彰显纸媒的过硬实力。

“掌上洛阳”客户端开设专题“聚焦2024洛阳两会”，设《新闻聚焦》《代表委员通道》等栏目，发布并归纳相关文、图、视频、海报、长图共80余个。

洛阳网推出H5《“2024版”新洛阳，喊你一起看！》、长图《10个高频词，看懂2024洛阳两会政府工作报告》等新媒体作品，作品接地气、易传播，深受青年喜爱。

洛阳日报微博创建2个话题，其中#2024洛阳两会#话题阅读量超过160万，#洛阳两会代表委员面对面#话题阅读量91万；发布130余条微博，微博话题#2024洛阳两会#2次登上“洛阳同城热搜”。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李雅君)