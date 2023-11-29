携手走好新文旅转型之路——青年代表委员热议“文旅文创”

“汉服热”带火“洛阳热”，塑造了沉浸式文旅新名片；洛邑古城、应天门、老君山“出圈”爆红，打造“盛世隋唐”“伏牛山水”新IP；大河荟、牡丹阁，营造了文旅体验新场景……近年来，洛阳突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，大力发展沉浸演艺、剧本娱乐、汉服体验、研学旅行、电竞数娱、高端民宿等新文旅业态，深化文旅文创融合发展，加快建设全国沉浸式文旅目的地，取得良好成效。

“汉服热”带火“洛阳热”，塑造了沉浸式文旅新名片；洛邑古城、应天门、老君山“出圈”爆红，打造“盛世隋唐”“伏牛山水”新IP；大河荟、牡丹阁，营造了文旅体验新场景……近年来，洛阳突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，大力发展沉浸演艺、剧本娱乐、汉服体验、研学旅行、电竞数娱、高端民宿等新文旅业态，深化文旅文创融合发展，加快建设全国沉浸式文旅目的地，取得良好成效。

这几天，围绕文旅文创主题，我市不少青年代表委员谈体会、讲感受，纷纷为文旅文创产业发展建言献策。

“只有提升服务质量，才能推动洛阳文旅持续火爆‘出圈’。”市人大代表、老君山文化旅游集团研学导师谭优说，近年来，老君山景区推出一元午餐、十年欠条等举措，赢得了不少好评。她认为，一方面，要结合新文旅发展趋势，聚焦青年游客群体，推动更多年轻化消费业态落地，实现消费场景推陈出新。另一方面，将“宠客”行为贯穿全过程，以更优质服务增加游客满意度和认同感。

“多样化、个性化消费已成为消费发展新趋势，要推动文旅产业向数智化方向转型。”市政协委员、洛阳师范学院教师王蒙说，要从设置主题旅游线路、打造沉浸式娱乐体验、提高文旅产品质量、改造提升酒店民宿等方面着手，丰富文旅消费场景，打造一站式文旅平台，以便捷式服务提升游客出行体验，实现“流量”变“留量”。

“政府工作报告中关于文旅产业发展成效令人振奋，为我们指明了发展方向。”市人大代表、黄河神仙湾景区总经理孙帅说，将把黄河流域生态保护和高质量发展与乡村振兴有机结合，不断延伸产业链条，打造集娱乐、餐饮、住宿、研学、康养于一体的黄河岸边综合度假区，推动农文旅深度融合，助力乡村振兴。

加强知识产权保护，为新文旅产业发展保驾护航。市政协委员、北京盈科(洛阳)律师事务所律师闫宁认为，政府出台了一系列政策，鼓励文旅产业创新发展，还应加强知识产权保护。对于新文旅领域的探索创新，应鼓励其申请专利、商标等知识产权保护，同时还要加强文旅行业法律培训，提高员工的法律意识和风险防范意识，形成文旅产业发展良性循环。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）