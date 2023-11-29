洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

携手走好新文旅转型之路——青年代表委员热议“文旅文创”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.06 21:17

　　“汉服热”带火“洛阳热”，塑造了沉浸式文旅新名片；洛邑古城、应天门、老君山“出圈”爆红，打造“盛世隋唐”“伏牛山水”新IP；大河荟、牡丹阁，营造了文旅体验新场景……近年来，洛阳突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，大力发展沉浸演艺、剧本娱乐、汉服体验、研学旅行、电竞数娱、高端民宿等新文旅业态，深化文旅文创融合发展，加快建设全国沉浸式文旅目的地，取得良好成效。

　　这几天，围绕文旅文创主题，我市不少青年代表委员谈体会、讲感受，纷纷为文旅文创产业发展建言献策。

　　“只有提升服务质量，才能推动洛阳文旅持续火爆‘出圈’。”市人大代表、老君山文化旅游集团研学导师谭优说，近年来，老君山景区推出一元午餐、十年欠条等举措，赢得了不少好评。她认为，一方面，要结合新文旅发展趋势，聚焦青年游客群体，推动更多年轻化消费业态落地，实现消费场景推陈出新。另一方面，将“宠客”行为贯穿全过程，以更优质服务增加游客满意度和认同感。

　　“多样化、个性化消费已成为消费发展新趋势，要推动文旅产业向数智化方向转型。”市政协委员、洛阳师范学院教师王蒙说，要从设置主题旅游线路、打造沉浸式娱乐体验、提高文旅产品质量、改造提升酒店民宿等方面着手，丰富文旅消费场景，打造一站式文旅平台，以便捷式服务提升游客出行体验，实现“流量”变“留量”。

　　“政府工作报告中关于文旅产业发展成效令人振奋，为我们指明了发展方向。”市人大代表、黄河神仙湾景区总经理孙帅说，将把黄河流域生态保护和高质量发展与乡村振兴有机结合，不断延伸产业链条，打造集娱乐、餐饮、住宿、研学、康养于一体的黄河岸边综合度假区，推动农文旅深度融合，助力乡村振兴。

　　加强知识产权保护，为新文旅产业发展保驾护航。市政协委员、北京盈科(洛阳)律师事务所律师闫宁认为，政府出台了一系列政策，鼓励文旅产业创新发展，还应加强知识产权保护。对于新文旅领域的探索创新，应鼓励其申请专利、商标等知识产权保护，同时还要加强文旅行业法律培训，提高员工的法律意识和风险防范意识，形成文旅产业发展良性循环。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    四成中青年人怕体检，“虚”啥呢
    四成中青年人怕体检，“虚”啥呢
    四成中青年人怕体检，“虚”啥呢
        “我感觉身体挺好的，万一查出问题多吓人”“每次体检前一周，我都会规律作息、不吃大餐，希望检查结果能好...
  • ·17岁女生手汗淋漓不止 原因是……
  • ·健康快讯：洛阳市中医院儿童青少年近视门诊开诊
  • ·健康快讯：洛阳市第三人民医院开展学习困难公益筛查活动
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 事关洛阳新春焰火晚会！这些道路将临...
  • 即日起至3月5日，洛阳城市候机楼继续...
  • 市政协十四届二次会议闭幕
  • 社论：信心满怀谱写中国式现代化洛阳...
  • 市政协十四届二次会议举行选举大会
  • 洛阳：气温缓缓升 温暖过大年
  • 洛阳4名教师入选2023年度中原名师
  • 市十六届人大二次会议举行第二次全体会议
  • 《大唐狄公案》今日开播 “洛阳元素”...
  • 春节期间，洛阳多家汤馆开门迎客
    		•
    百姓呼声
    卖房一年内置换新房退个税政策是否落实
    洛阳市经济适用住房申购程序将研究并完善
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    王城公园雪打灯

    欢天喜地迎新春

    兴洛湖公园 银装素裹

    迎新春 百人剪百龙活动
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605