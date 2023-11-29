2月6日下午，洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议圆满完成各项议程后在市会议中心胜利闭幕。

市十六届人大二次会议胜利闭幕

江凌、徐衣显、杨骁、李保国、孙延文出席

2月6日下午，洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议圆满完成各项议程后在市会议中心胜利闭幕。

大会主席团常务主席江凌、杨骁、李保国、王森、徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、宗国明、赵莉、夏磊、李书杰在主席台前排就座。

徐衣显、孙延文、王军、祁建峰、张玉杰、韩治群、徐超文、陈功在主席台就座。

吴中阳、何泽民、段运劳、宋克耀、高凌芝在主席台就座。

大会应到代表485名，实到代表455名，符合开会法定人数。

会议以举手表决的方式，依次表决通过了洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议关于政府工作报告的决议、关于洛阳市2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划的决议、关于洛阳市2023年预算执行情况和2024年预算的决议、关于洛阳市人民代表大会常务委员会工作报告的决议、关于洛阳市中级人民法院工作报告的决议、关于洛阳市人民检察院工作报告的决议。

会议表决通过了关于代表议案处理意见报告的决议。

会议表决通过了洛阳市第十六届人民代表大会城市建设环境与资源保护委员会主任委员名单。

会议表决通过了总监票人、监票人名单。根据大会选举办法，会议进行选举事项。根据计票结果，田洪波、张正涛、张亚磊、张秀峰、周永伟、赵站伟、蒋武寿等7人当选洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会委员。

市人大常委会主任李保国在讲话中指出，洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议，是在全市高质量发展攻坚之年召开的一次十分重要的大会。在市委的坚强领导下，在市“一府一委两院”和各有关方面大力支持下，经过全体代表的共同努力，圆满完成了各项议程，达到了统一思想、凝聚共识、坚定信心、催人奋进的目的，必将鼓舞全市人民进一步坚定创新发展、高质量发展的信心决心，汇聚起加快现代化洛阳建设的强大力量。

李保国指出，今年是新中国成立75周年，也是人民代表大会制度建立70周年。市第十二次党代会全面擘画了洛阳高质量发展蓝图，吹响了重振洛阳辉煌的号角；市委十二届五次全会暨市委经济工作会议，系统部署今年现代化洛阳建设和高质量发展的任务书、路线图。要坚定不移贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，以改革创新思维、求真务实精神，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，切实把人民代表大会制度这一根本政治制度的潜能转化为显能、优势转化为动能，把党中央、省委、市委的重大决策部署转化为全市人民的共同意志和统一行动。要牢固树立人大代表是第一职务、第一职责意识，充分发挥人大代表重要作用，坚定做“两个确立”“两个维护”的捍卫者，忠诚做群众利益的守护者，始终做推动发展的实干者，自觉做崇法尚德的示范者，切实以“硬功夫”“真本领”服务保障中心大局，带动人民群众积极投身现代化洛阳建设的宏伟事业。要坚持把党的全面领导贯穿于人大工作全过程各方面，坚持以有解思维为第一思维，充分发挥人大立法优势、监督优势、密切联系群众优势，接续奋斗、砥砺前行，奋力在推进现代化洛阳建设重振洛阳辉煌中迈出新步伐、展现新作为、干出新成效，以更加优异的成绩献礼新中国成立75周年。

刁国泰、任丽君、李新红、牛刚、王国辉、楚国剑、陈淑欣、魏险峰、程相朝、张伊民、张汉智、宗玉红、王燕飞、仝宇鹏、何武周、赵振峰、徐哲、封勇、赵健、刘茂钦、余杰在主席台就座。张献宇和大会主席团其他成员也在主席台就座。

大会在庄严的国歌声中闭幕。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 记者 郭旭光 李雅君)