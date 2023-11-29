6日，全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展主题教育成果的重要指示，认真落实党中央、省委部署要求，总结全市主题教育成果，对巩固拓展主题教育成果进行安排部署。

全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议召开

巩固拓展主题教育成果

不断开创现代化洛阳建设新局面

江凌、吴忠华讲话 徐衣显主持

凌中南、王晓冰、杨骁、李保国、孙延文出席

6日，全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展主题教育成果的重要指示，认真落实党中央、省委部署要求，总结全市主题教育成果，对巩固拓展主题教育成果进行安排部署。

市委书记江凌、省委第三巡回督导组组长吴忠华出席会议并讲话，市长徐衣显主持会议。省委第三巡回督导组副组长凌中南、王晓冰，市领导杨骁、李保国、孙延文等出席会议。

江凌指出，主题教育开展以来，在省委主题教育办和省委第三巡回督导组有力指导下，我们牢牢把握主题教育的总要求和目标任务，不折不扣落实“规定动作”，持续在“学”“悟”“做”上下功夫，进一步提升了政治能力、筑牢了政治忠诚，进一步转变了思维理念、锤炼了能力作风，进一步把准了大局大势、开创了发展新局，进一步树牢了宗旨意识、增进了民生福祉，进一步加强了党的建设、优化了政治生态，推动主题教育取得了实实在在的成果。要充分肯定主题教育成绩，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，自觉做到学思用贯通、知信行统一，不断在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得新成效，推动现代化洛阳建设不断迈上新台阶。

江凌强调，要全面总结主题教育经验，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走实。要把加强理论学习作为首要任务，始终把抓好自学摆在突出位置、把交流研讨作为有效方式、把宣传宣讲作为重要抓手，推动党员干部真正成为党的创新理论的坚定信仰者和忠实实践者。要把锤炼坚强党性作为基本要求，推动党员干部自觉从党的创新理论中汲取精神营养，涵养忠诚的政治品格、坚定的理想信念、深厚的为民情怀、强烈的使命担当、自觉的纪律意识，始终以坚强党性立身做事。要把坚持问题导向作为重要方法，坚持把问题整改贯穿始终，坚持“当下改”与“长久立”相结合，不断提高运用党的创新理论分析解决问题的能力，持续推动解决制约高质量发展问题、群众急难愁盼问题、党的建设突出问题，让群众切实感受到解决问题的实际成效。要把开创发展新局作为根本目的，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，树立和践行正确政绩观，把准大局大势，抓好事关发展全局的大事要事，奋力开创现代化洛阳建设新局面。要把力戒形式主义作为重要要求，在出实招、求实效上下更大功夫，在操作层面深度研究学习贯彻的具体举措，真正在学懂弄通做实上取得扎实成效。

江凌强调，要巩固拓展主题教育成果，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，更好地用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。要坚持不懈加强理论武装，健全理论学习长效机制，坚持和完善“第一议题”、理论学习中心组集体学习、读书班、专题党课等制度，分层分类运用好解读式学习、研讨式学习等方式，在研读原文、研究工作、研讨交流上下更大功夫，推动党的创新理论融会于心、见之于行。要凝心聚力推动高质量发展，把准大局大势、抢抓重大机遇，扎实做好稳增长、促转型、防风险各项重点工作，进一步做实“万人助万企”活动，用好当前国家鼓励扩大有效投资的重大机遇，坚持以科技创新引领产业升级，聚焦制约洛阳发展的体制机制障碍抓好重点领域改革，严密做好风险隐患排查整治，在高质量发展上不断取得新进展新突破。要坚定不移走好党的群众路线，进一步树牢群众观念，始终把为民造福作为最大政绩，更加密切地联系群众，始终站在群众角度想问题、作决策、办事情，解决好群众急难愁盼问题，在联系群众、服务群众中凝聚群众、赢得群众。要多措并举激励干部担当作为，进一步完善激励干部担当作为的有效举措，有效推动党员干部不断强化担当意识、提升能力本领、锤炼过硬作风，持续完善激励干部担当作为的制度机制，让愿担当、敢担当、善担当在全市上下蔚然成风。要纵深推进全面从严治党，坚定扛牢管党治党政治责任，不断健全全面从严治党体系，扎实推进“五星”支部创建，持续强化政治生态建设，坚持纪在法前、纪严于法，驰而不息纠治不正之风，始终保持惩治腐败高压态势，推进全面从严治党向纵深发展。

吴忠华强调，主题教育开展以来，洛阳市委坚定扛牢政治责任，组织领导坚强有力，始终紧扣主题主线，动真碰硬解决问题，注重严防形式主义，深度融合中心工作，推动主题教育取得丰硕成果，全市党员干部经受了一次全面深刻的思想武装、党性锤炼和精神洗礼，在凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风上取得了实实在在成效。下一步，要持续深化理论学习，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务，深学笃信、精思细悟、知行合一，把思想之旗举得更高。要持续走好群众路线，学好用好“四下基层”经验，不断增进民生福祉，健全落实联系服务群众机制，引导各级党员干部真正把“人民至上”内化于心、外化于行，把为民造福落得更实。要持续突出问题导向，经常进行检视分析，动真碰硬整改整治，完善制度标本兼治，把整改整治抓得更紧。要持续夯实基层基础，坚持大抓基层鲜明导向，深化“五星”支部创建，补齐基层短板弱项，整治形式主义为基层减负，持续增强基层党组织政治功能和组织功能，把执政根基筑得更牢。要持续紧扣中心任务，牢固树立和践行正确政绩观，全力以赴拼经济，坚决守牢安全底线，纵深推进全面从严治党，把实干劲头铆得更足，推动洛阳改革发展稳定和党的建设各项工作不断取得新成绩。

会议以视频会议形式召开，主会场设在市会议中心，各县区设分会场。

省委第三巡回督导组成员，在洛其他市级领导同志出席会议。市委主题教育领导小组其他成员及办公室负责同志，市人大常委会、市政府、市政协秘书长，市委各部委、市直各单位、各人民团体、市管企业、市管院校主要负责同志等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)