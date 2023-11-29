坚持富民导向 让乡亲们的日子更加踏实美满——代表委员热议“推进乡村全面振兴”

政府工作报告提出，要持之以恒推进乡村全面振兴，加快建设宜居宜业和美乡村，并从坚决扛牢粮食安全责任、持续巩固拓展脱贫攻坚成果、融合发展特色富民产业、促进村集体和农户“双增收”、提升乡村建设治理水平等方面作出系统部署。

政府工作报告提出，要持之以恒推进乡村全面振兴，加快建设宜居宜业和美乡村，并从坚决扛牢粮食安全责任、持续巩固拓展脱贫攻坚成果、融合发展特色富民产业、促进村集体和农户“双增收”、提升乡村建设治理水平等方面作出系统部署。

两会代表、委员纷纷谈感受、话发展。大家一致认为，迈进新发展阶段，洛阳推进乡村全面振兴的综合比较优势加快显现，要深入贯彻落实市委乡村振兴“151”工作举措，坚持富民导向，系统性用好“千万工程”经验，以小切口做好大文章，让乡亲们的日子更加踏实美满。

新安县刘杨村

“推进高标准农田建设，是扛牢粮食安全责任的重要抓手。”市人大代表、伊川县农业农村局局长张灿伟说。去年，伊川县以高标准农田建设为切入点，谋划实施了172平方公里的乡村振兴示范区项目，坚持“投、融、建、运、管”一体推进，探索出一条丘陵旱作区推进乡村振兴的新路子。他建议，高标准农田建设要做好顶层设计，强化市场思维和收益共享，鼓励社会资本、银行信贷资金参与，推动藏粮于地、藏粮于技战略落实，助推实现农业农村高质量发展。

青山绿水出珍品。临近春节，栾川“柿王”醋迎来销售旺季，其背后的乡村特色产业链，让“柿王醋业”名声大噪，也带富了一方群众。“乡村振兴，核心是富民，关键靠产业。”市政协委员、洛阳市柿王醋业有限公司董事长雷辉辉感触颇深。他建议加大对特色富民产业的支持力度，鼓励各地充分发挥优势，持续提高精深加工水平，做优做强特色种养、乡村旅游、农产品精深加工等富民产业，促进村集体和农户“双增收”。