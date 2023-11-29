新技术助力洛报集团做好今年洛阳市两会宣传

“大家好，欢迎走进2024年洛阳市两会特别报道《AI两会》，我是洛报融媒数字主播‘梦梦’……”在今年的洛阳市两会宣传报道中，一个虚拟新面孔引起众多网友关注，“她”就是AI数字主播“梦梦”。

“大家好，欢迎走进2024年洛阳市两会特别报道《AI两会》，我是洛报融媒数字主播‘梦梦’……”在今年的洛阳市两会宣传报道中，一个虚拟新面孔引起众多网友关注，“她”就是AI数字主播“梦梦”。

昨日，记者采访了“梦梦”的出品方洛阳日报报业集团视觉梦工坊工作人员，为大家揭秘“她”诞生的全过程，并了解本次两会还有何创新报道形式。

“‘梦梦’的原型就是我的同事、洛报融媒记者李冰。”“梦梦”的创作者、洛阳日报报业集团视觉梦工坊剪辑师魏冲冲说，数字人并不是“凭空捏造”的，画面生成前，需要真人预录制一段视频。本次发布的《AI两会》，便是在两会开始后，将一线记者传来的文字信息，同李冰预录制的视频用AI技术进行融合处理生成的。

“AI技术可以改变预录制视频人物的口型，与真人现场朗读一模一样。”李冰说。现在，AI技术已经能够实现语音、唇动、肢体动作的相互配合，使交互更加智能生动，播报更加自然流畅，各项专业能力也媲美真人主播，而“梦梦”就像李冰的“分身”，帮助她在同一时间出现在不同场合，这极大提高了工作效率。

在本次两会新闻报道中，同样用到AI技术的，还有昨日在洛报融媒视频号中发布的《AI绘报告：这样的洛阳你AI了吗》。总时长1分6秒的视频，通过提炼政府工作报告中关于“未来”的关键词，利用AI技术，将2024年的洛阳进行了可视化呈现。

AI“眼中”2024年的洛阳文旅产业是什么样的？魏冲冲说，他通过输入“汉服”“穿越盛唐洛阳年”等，就生成了一名身穿汉服的女子行走在洛阳小巷子中的场景。用同样的方式，他共生成了200多个画面，仅花费了2天时间。

值得一提的是，三维动画技术也在本次两会宣传报道中有所应用。在《“咔咔”带您上两会》视频报道中，动画主播“咔咔”亮相两会现场。

红白相间的脸庞、相机快门般的耳朵、银色的身体，这就是“咔咔”的样子。建模、加线、绑定、调整腿形……从平面设计到三维立体，让“咔咔”上两会花了洛阳日报报业集团视觉梦工坊三维后期特效师司宏洋近一个月的时间。

视频中，在引导观众观看两会开幕盛况时，“咔咔”有一个转身抬手的动作。这个看似不经意间的转身，对司宏洋来说并不容易。“想要动画人物做动作，需要学习人体工程学。”他说，为了让“咔咔”的转身看起来自然，他先研究了真人转身过程中的细节，并将这个过程分解成6个步骤，一点一点应用在“咔咔”身上。

洛阳日报报业集团视觉梦工坊新媒体拓展部主任刘冰说，本次针对洛阳市两会的创新形式宣传报道，是在尝试互联网时代网民们更易于接受的新闻报道形式，用更加新颖的形式，向青年一代讲述洛阳故事，传递洛阳声音。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠）