洛阳市人民检察院工作报告（摘要）

洛阳市人民检察院工作报告（摘要）

——2024年2月5日在洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议上

市人民检察院检察长 封勇

2023年全市检察工作情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是为全面建设现代化洛阳奠定基础的重要一年。全市检察机关在市委和省检察院坚强领导下，在市人大及其常委会有力监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“高质效办好每一个案件”基本价值追求，坚持“1235”工作思路，全力推动检察工作守正创新、跨越发展，为加快推进现代化洛阳建设提供有力法治保障。全年共办理各类案件19277件，同比上升36.8%，其中审查逮捕案件4927件，审查起诉案件9749件，刑事、民事、行政监督案件3757件，公益诉讼案件844件。

一、坚持政治引领，在捍卫“两个确立”、做到“两个维护”上见行见效

一以贯之站稳政治立场。

持之以恒扛牢政治责任。

坚定不移做实政治监督。

二、紧扣中心大局，在依法能动履职、服务洛阳发展上聚焦聚力

助力构建安全稳定的社会环境。

助力构建安商惠企的经济环境。

助力构建宜居宜游的人文环境。

助力构建山清水秀的生态环境。

三、践行为民宗旨，在守护群众利益、增进民生福祉上用心用情

以“感同身受”之心保障群众合法权益。

以“如我在诉”之心办好群众信访案件。

以“同为父母”之心护航青少年健康成长。

四、聚焦主责主业，在提升监督质效、维护司法公正上善作善成

强化业务管理提升质效。

创新协作机制凝聚合力。

借助智慧外脑赋能监督。

推动“四大检察”全面发展。

五、狠抓自身建设，在锻造过硬队伍、积蓄发展动能上走深走实

锐意进取勇争先。

夯实基础固根本。

从严治检转作风。

一年来，我们牢固树立“监督者更要接受监督”理念，自觉接受人大政协监督，自觉接受社会监督，自觉接受履职制约。