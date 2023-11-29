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洛阳市人民检察院工作报告（摘要）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.06 08:59

洛阳市人民检察院工作报告（摘要）
——2024年2月5日在洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议上
市人民检察院检察长 封勇

　　2023年全市检察工作情况

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是为全面建设现代化洛阳奠定基础的重要一年。全市检察机关在市委和省检察院坚强领导下，在市人大及其常委会有力监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“高质效办好每一个案件”基本价值追求，坚持“1235”工作思路，全力推动检察工作守正创新、跨越发展，为加快推进现代化洛阳建设提供有力法治保障。全年共办理各类案件19277件，同比上升36.8%，其中审查逮捕案件4927件，审查起诉案件9749件，刑事、民事、行政监督案件3757件，公益诉讼案件844件。

　　一、坚持政治引领，在捍卫“两个确立”、做到“两个维护”上见行见效

　　一以贯之站稳政治立场。

　　持之以恒扛牢政治责任。

　　坚定不移做实政治监督。

　　二、紧扣中心大局，在依法能动履职、服务洛阳发展上聚焦聚力

　　助力构建安全稳定的社会环境。

　　助力构建安商惠企的经济环境。

　　助力构建宜居宜游的人文环境。

　　助力构建山清水秀的生态环境。

　　三、践行为民宗旨，在守护群众利益、增进民生福祉上用心用情

　　以“感同身受”之心保障群众合法权益。

　　以“如我在诉”之心办好群众信访案件。

　　以“同为父母”之心护航青少年健康成长。

　　四、聚焦主责主业，在提升监督质效、维护司法公正上善作善成

　　强化业务管理提升质效。

　　创新协作机制凝聚合力。

　　借助智慧外脑赋能监督。

　　推动“四大检察”全面发展。

　　五、狠抓自身建设，在锻造过硬队伍、积蓄发展动能上走深走实

　　锐意进取勇争先。

　　夯实基础固根本。

　　从严治检转作风。

　　一年来，我们牢固树立“监督者更要接受监督”理念，自觉接受人大政协监督，自觉接受社会监督，自觉接受履职制约。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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