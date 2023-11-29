把代表作用发挥转化为发展优势 凝聚现代化洛阳建设强大合力

昨日下午，市人大常委会主任李保国到伊川县代表团，与代表们继续审议政府工作报告，审议市人大常委会工作报告。

昨日下午，市人大常委会主任李保国到伊川县代表团，与代表们继续审议政府工作报告，审议市人大常委会工作报告。

围绕政府工作报告，张进昌、魏建涛、马红霞、闫志辉等代表结合自身所在行业领域，从文旅文创融合发展、特色农产品推广、康养业态布局、营商环境优化、传统产业转型升级、产学研深度融合等方面提出意见建议。

在审议市人大常委会工作报告时，代表们充分肯定市十六届人大常委会一年来的工作举措和成效。马建民、李红召、殷小丽等代表就全市人大系统联动监督、代表作用发挥、代表工作站(联络站)平台建设等深入交流。大家纷纷表示，市人大常委会工作报告立足实际、谋划精准、举措明晰，下一步，将及时做好报告精神转化工作，助力全市人大工作提质增效。

李保国认真听取发言，与代表们互动交流。他说，人大代表产生于人民，服务于人民，是人民的代言人。要充分发挥代表作用，建立人大代表意见建议反馈“直通车”，制定实施人大意见建议提出和办理及时化常态化工作办法，真正把来自人民群众的“金点子”变成人大工作的“金钥匙”。要加强代表能力建设，建强代表履职阵地，丰富代表履职活动，完善代表履职评价体系，提高代表履职培训的针对性和实效性，激发代表履职活力。要密切代表同人民群众的联系，深入践行全过程人民民主，用心用力用情把代表来自群众植根群众的优势转化为人大工作高质量发展优势，凝聚现代化洛阳建设的强大合力。

代表们还审查了计划报告和计划草案、预算报告和预算草案等。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)