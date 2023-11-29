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中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会关于同意接受孙云斌等5名同志辞去市政协常务委员职务的决定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.06 08:36

中国人民政治协商会议
第十四届洛阳市委员会关于同意接受
孙云斌等5名同志辞去市政协常务委员职务的决定
（2024年2月5日政协第十四届洛阳市委员会第二次会议通过）

　　中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会决定：同意接受政协第十四届洛阳市委员会常务委员孙云斌、马惠敏(女)、王晓辉、李振刊、武雪都等5名同志辞去常务委员职务的请求。
[ 责任编辑：崔利利 ]
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