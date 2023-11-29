中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会关于同意接受陈淑欣、张伊民同志辞去市政协副主席职务的决定

中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会决定：同意接受政协第十四届洛阳市委员会副主席陈淑欣(女)、张伊民同志辞去副主席职务的请求。
中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会决定：同意接受政协第十四届洛阳市委员会副主席陈淑欣(女)、张伊民同志辞去副主席职务的请求。
中国人民政治协商会议
第十四届洛阳市委员会关于同意接受
陈淑欣、张伊民同志辞去市政协副主席职务的决定
（2024年2月5日政协第十四届洛阳市委员会第二次会议通过）
中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会决定：同意接受政协第十四届洛阳市委员会副主席陈淑欣(女)、张伊民同志辞去副主席职务的请求。
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