中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第二次会议政治决议

中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第二次会议，于2024年2月3日至5日举行。

中国人民政治协商会议

第十四届洛阳市委员会第二次会议政治决议

（2024年2月5日政协第十四届洛阳市委员会第二次会议通过）

中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第二次会议，于2024年2月3日至5日举行。

这次会议坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，是在全市上下深入学习贯彻中共二十大精神，认真落实中共中央经济工作会议和中共河南省委十一届六次全会暨省委经济工作会议、河南省两会、中共洛阳市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，全面建设现代化洛阳的关键时刻召开的一次十分重要的大会。在中共洛阳市委坚强领导下，经过全体与会同志的共同努力，会议开得隆重热烈、圆满成功，是一次高举旗帜、团结奋进的大会，是一次凝心聚力、共谋发展的大会，是一次务实高效、风清气正的大会。

会议期间，中共洛阳市委书记江凌，中共洛阳市委副书记、市长徐衣显等市领导出席会议，听取大会报告、大会发言、委员界别组联组讨论意见并讲话，与委员们深度互动协商，共谋发展大计，充分体现了对政协工作的高度重视、大力支持，体现了发扬民主、求真务实的优良作风。

会议审议批准孙延文同志代表政协第十四届洛阳市委员会常务委员会所作的工作报告，审议批准张伊民同志所作的提案工作情况报告，通过关于市政协十四届二次会议提案审查情况的报告。与会委员列席了洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议，听取并讨论徐衣显市长所作的政府工作报告，听取并讨论市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告及其他有关报告，对上述报告均表示赞同，并提出意见建议。会议经过民主协商，补选了政协第十四届洛阳市委员会副主席和常务委员，圆满完成了各项议程。

会议认为，2023年是全面贯彻中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，中共洛阳市委团结带领全市人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻中共二十大精神，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，向着重振洛阳辉煌的目标砥砺奋进，“四新一装备”风口产业全面起势，新文旅发展出圈出彩、跻身“顶流”，城市功能品质不断完善提升，乡村振兴绘就富民兴村“新画卷”，现代化洛阳建设迈出坚实步伐。

会议充分肯定十四届市政协过去一年的工作。一致认为，在中共洛阳市委的坚强领导下，市政协及其常委会把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，坚持党对政协工作的全面领导，有效发挥“重要阵地、重要渠道、重要平台”作用，积极为现代化洛阳建设凝聚磅礴力量；坚持围绕中心服务大局，聚焦“三项重点工作”，协同打好协商、视察、提案、监督等履职“组合拳”，为经济社会高质量发展贡献政协智慧；坚持人民政协为人民，紧紧抓住人民群众最关心最现实的问题进行深入协商，积极协助党委政府增进民生福祉；坚持以创新引领政协工作，准确把握政协主要工作是协商、工作方式是搭台、工作主旨是双向发力的实践要求，着力打造特色品牌和履职平台；坚持不懈抓好政协自身建设，注重发挥委员主体作用、专委会基础性作用和机关服务保障作用，不断夯实履职尽责的能力基础，为现代化洛阳建设贡献了政协力量。

会议指出，今年是新中国成立75周年，也是人民政协成立75周年，做好政协工作意义重大。市政协及其常委会要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实中共洛阳市委部署要求，着力加强思想政治引领，巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，广泛凝聚起现代化洛阳建设的磅礴力量，在河洛大地画出团结奋斗的“最大同心圆”；要充分发挥专门协商机构作用，精准把握大局大势，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴、文旅融合、民生改善，持续推动实施五年大事要事和年度协商工作计划，在助力现代化洛阳建设实践中更加展现政协担当；要创新打造特色履职平台载体，着力建强“三大协商平台”、擦亮“五大履职品牌”，积极探索全过程人民民主的洛阳实践；要持续加强政协履职能力建设，不断焕发人民政协事业生机活力，奋力在现代化洛阳建设的生动实践中书写精彩政协答卷。

会议号召，全市各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员，要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持中共中央集中统一领导这个最高政治原则，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，牢牢聚焦加强思想政治引领、广泛凝聚共识这个中心环节，加快发展新质生产力，抓好高质量发展这个首要任务，在中共洛阳市委的坚强领导下，锚定目标、真抓实干，同心合力、高效履职，为开创现代化洛阳建设新局面作出新的更大贡献，以优异成绩迎接新中国和人民政协成立75周年！