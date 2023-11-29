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社论：信心满怀谱写中国式现代化洛阳新篇章——热烈祝贺市政协十四届二次会议胜利闭幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.06 08:16

　　飞雪迎春到，万象启新篇。昨日，在河洛儿女的热切关注和全体政协委员的共同努力下，中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第二次会议完成各项议程，胜利闭幕。我们对大会的圆满成功表示热烈祝贺！

　　这是一次高举旗帜、维护核心，凝聚共识、团结奋进的大会，开出了高质量、开出了满满正能量。全体政协委员以高度的政治责任、积极的担当作为、饱满的工作热情，听取审议市政协常委会工作报告和提案工作情况报告，听取讨论政府工作报告及其他有关报告。连日来，政协委员积极建言献策、广泛凝聚共识，从建议“抢占数字经济新赛道”，到建言“以‘友好之城’待‘有为青年’”，再到献策邻里中心建设、加码居民美好生活，一条条真知灼见，展现了委员们协商履职的责任担当，彰显了对洛阳经济社会发展的坚定信心，必将激励全市人民重整行装再出发，奋进有为谱新篇。

　　征途已至新起点，不负春光再启程。今年是新中国成立75周年，是中国新型政党制度确立和人民政协成立75周年，也是实施“十四五”规划、加快推进现代化洛阳建设的关键之年。新的一年，洛阳将紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，抓好高质量发展这个首要任务，扭住产业发展等“三项重点工作”，用好科技创新等“三个重要抓手”，提出了GDP增长6%、居民收入增长与经济增长基本同步等今年新目标，并具体部署了拼经济抢机遇稳中求进、高站位落实“第一战略”等今年经济社会发展的重点工作，以巩固和增强经济回升向好态势，切实增进民生福祉，奋力开创现代化洛阳建设新局面。

　　新蓝图鼓舞人心，新任务挑战巨大。越是面临新任务新挑战，越需以更加昂扬的精神状态展现担当作为，越需发挥独特优势、激发团结奋斗的创造活力，广泛凝聚共识、汇聚奋发有为的强大合力，尤其需要发挥政协组织优势和委员影响力，团结引领社会各界正确识别时与势、危与机，坚定做好各项工作的信心决心，开动脑筋大胆想，撸起袖子加油干。

　　志合越山海，聚力共前行。新形势、新任务、新挑战，对政协工作提出了新的更高要求，也为政协事业提供了新的更大舞台。市政协要更好发挥专门协商机构独特优势和作用，深刻把握推进和拓展中国式现代化的丰富内涵和根本要求，以更好凝聚共识为主线，以推动协商成果转化运用为导向，以创新打造“三大协商平台”“五大履职品牌”为抓手，不断提高协商议政水平，在河洛大地画出团结奋斗的“最大同心圆”。

　　尤为关键的是，要引导和支持广大政协委员紧扣“三项重点工作”精准发力，聚焦产业发展，围绕培育壮大“四新一装备”进行调研协商，助力洛阳抢占产业发展新赛道、培育壮大新质生产力；聚焦城市提质，围绕“推进老旧小区改造”“加快未来社区建设”等开展重点调研，助力推动城市功能品质不断迈上新台阶；聚焦乡村振兴，围绕“乡里中心建设”等开展专题协商，助力乡村振兴跑出“加速度”……在服务中心工作中展现担当作为，推动市委、市政府的具体部署落地见效，让勾画的蓝图变成美好现实。

　　团结就是力量，信心赛过黄金。踏着春天的脚步，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，坚定必胜信心、昂扬奋进斗志，锚定目标、争先出彩、再建新功，推动高质量发展步步向前、人民美好生活节节攀高，谱写中国式现代化更加出彩的洛阳新篇章！
[ 责任编辑：崔利利 ]
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