洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市政协十四届二次会议举行选举大会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.05 22:03

市政协十四届二次会议举行选举大会
赵振峰当选政协第十四届洛阳市委员会副主席

　　5日下午，市政协十四届二次会议举行选举大会。

　　市政协主席孙延文，市委常委、统战部部长、市政协党组副书记韩治群，市政协领导陈淑欣、魏险峰、程相朝、张伊民、张汉智、宗玉红、王燕飞、仝宇鹏、何武周和大会秘书长罗克振在主席台就座。

　　会议由市政协副主席张汉智主持。

　　会议审议通过接受陈淑欣、张伊民同志辞去市政协副主席职务的决定和接受孙云斌等5名同志辞去市政协常务委员职务的决定。

　　接着，会议审议通过了市政协十四届二次会议选举办法，以及总监票、副总监票、监票人、总计票、副总计票人员名单。总监票、总计票等人员到达工作岗位。本次大会应出席委员471人，经认真清点，实到委员430人，符合规定人数，可以进行选举。

　　委员们填写选票后，在工作人员的引导下，分5个选区进行投票。

　　监票人员和计票人员开箱清点选票，并向总监票人报告投票结果后，张汉智宣布：今天的选举，发出副主席选票430张，收回430张；发出常务委员选票430张，收回430张，根据大会选举办法规定，本次选举有效。

　　大会公布选举结果，赵振峰当选政协第十四届洛阳市委员会副主席，左朝阳、华阳、刘从丰、张延峰、张富强、褚红当选政协第十四届洛阳市委员会常务委员。

　　新当选的副主席、常务委员到主席台与全体委员见面，委员们以热烈的掌声表示祝贺。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 孙小蕊 郭飞飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    17岁女生手汗淋漓不止 原因是……
    17岁女生手汗淋漓不止 原因是……
    17岁女生手汗淋漓不止 原因是……
         “我觉得自己好奇怪，好想把自己藏起来……”小月(化名)今年17岁，成绩优异、勤奋好学，是众人眼中常常夸...
  • ·健康快讯：洛阳市中医院儿童青少年近视门诊开诊
  • ·健康快讯：洛阳市第三人民医院开展学习困难公益筛查活动
  • ·晨起口苦是咋回事？该怎么办？
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 政府工作报告（摘要）
  • 雨雪暂别洛阳“舞台” 低温仍未“退场”
  • 坐高铁能带绿植吗？洛阳火车站回复
  • 两会瞬间
  • 春节假期期间 洛阳地铁延长运营1小时
  • 炸丸子、熬皮冻，自己动手年味儿足（...
  • 出行注意！洛阳多条公交线路临时调整
  • 人员密集场所门窗上障碍物应拆除
  • 今年春节洛邑古城民俗活动丰富多彩
  • 新春走基层：守护群众出行 洛阳高速交...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    王城公园雪打灯

    欢天喜地迎新春

    兴洛湖公园 银装素裹

    迎新春 百人剪百龙活动
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605