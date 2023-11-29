5日下午，市政协十四届二次会议举行选举大会。

市政协十四届二次会议举行选举大会

赵振峰当选政协第十四届洛阳市委员会副主席

5日下午，市政协十四届二次会议举行选举大会。

市政协主席孙延文，市委常委、统战部部长、市政协党组副书记韩治群，市政协领导陈淑欣、魏险峰、程相朝、张伊民、张汉智、宗玉红、王燕飞、仝宇鹏、何武周和大会秘书长罗克振在主席台就座。

会议由市政协副主席张汉智主持。

会议审议通过接受陈淑欣、张伊民同志辞去市政协副主席职务的决定和接受孙云斌等5名同志辞去市政协常务委员职务的决定。

接着，会议审议通过了市政协十四届二次会议选举办法，以及总监票、副总监票、监票人、总计票、副总计票人员名单。总监票、总计票等人员到达工作岗位。本次大会应出席委员471人，经认真清点，实到委员430人，符合规定人数，可以进行选举。

委员们填写选票后，在工作人员的引导下，分5个选区进行投票。

监票人员和计票人员开箱清点选票，并向总监票人报告投票结果后，张汉智宣布：今天的选举，发出副主席选票430张，收回430张；发出常务委员选票430张，收回430张，根据大会选举办法规定，本次选举有效。

大会公布选举结果，赵振峰当选政协第十四届洛阳市委员会副主席，左朝阳、华阳、刘从丰、张延峰、张富强、褚红当选政协第十四届洛阳市委员会常务委员。

新当选的副主席、常务委员到主席台与全体委员见面，委员们以热烈的掌声表示祝贺。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 孙小蕊 郭飞飞)