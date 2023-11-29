高水平推进新型城镇化 提升城市承载力竞争力——一线代表委员热议“城市提质”

城市阳台一期主体工程完成30%，491个、6.2万户老旧小区完成改造，三级邻里中心服务体系基本形成……推动城市提质，能更好地聚合优质资源、促进城市经济高质量发展。2023年，我市城市功能品质不断提升，群众获得感、幸福感、安全感持续增强。

城市阳台一期主体工程完成30%，491个、6.2万户老旧小区完成改造，三级邻里中心服务体系基本形成……推动城市提质，能更好地聚合优质资源、促进城市经济高质量发展。2023年，我市城市功能品质不断提升，群众获得感、幸福感、安全感持续增强。

围绕如何进一步推动城市提质工作，代表委员们畅谈感想体会，积极建言献策。大家一致表示，将深入落实城市提质“351”工作举措，以“两建设、三改造”为抓手，高水平推进新型城镇化，建设宜居韧性智慧城市，完善提升县城综合功能，不断提升城市承载力竞争力。

“高标准实施老旧小区改造”“提质升级城市公共服务设施”……政府工作报告中的这些内容，让市人大代表、西工区汉屯路街道芳林北路社区党总支书记兼居委会主任陈娅备受鼓舞。她表示，将始终把居民诉求和建议放在首位，加快邻里中心、社区体育公园和各类养老服务设施建设，加快口袋公园和小游园新建改造以及背街小巷改造提升，进一步完善公共基础设施；同时将深入实施中心城区综合服务配套能力系统提升工程，持续加快“智慧西工”平台建设，提升政府治理现代化水平。

“城市微改造，能够以‘小切口’撬动‘大民生’。”市政协委员、市城市建设勘察设计院有限公司总工程师郝身群表示，此前，针对道路交通拥堵问题，我市已经通过微改造的方式，对交通路网进行了综合治理，成效显著。下一步，可以继续发挥微改造作用，系统化、智慧化完善道路交通设施和信号控制，借助大数据、信息化技术，提前研判路口交通出行量、及时调整路口交通组织形式；通过可变车道、潮汐车道、借道左转、待行区等交通组织形式，让车辆通行效率更高，百姓出行更绿色更智慧。

一座座邻里中心的建成投用，让越来越多的百姓体会到了家门口的幸福。市人大代表、宜阳县香鹿山镇党委书记王国杰表示，在邻里中心建设中，通过坚持“需求导向、市场运营、群众参与、数字赋能”工作要求，学习城市区建设运营模式，设置便利超市、智慧药房、掌上餐厅、技能就业培训中心等功能室，使得邻里中心业态布局不断丰富。下一步，将在提升服务上着力，通过成立红色党员志愿服务队、绿色环保志愿服务队等“七彩”志愿服务队，提高群众参与度；通过市场化运营，积极引入社会资本参与邻里中心建设，实现常态长效发展。

“老旧小区既要改好，更要管好。”市人大代表、老城区建安门街道党工委书记魏潇潇表示，在老旧小区改造工作中，将坚持建管结合、有机衔接，持续做好老旧小区改造“后半篇”文章，推进管理服务提升，巩固改造成果。将重点在老旧小区物业管理、小区环境整治等方面下功夫，着力解决居民停车充电难等方面问题，切实做到解民忧、疏民困。同时将激励引导居民群众以主人翁的姿态主动参与社区治理，有效凝聚治理合力，激发居民自治活力。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 实习生 张昕瑶 文/图）