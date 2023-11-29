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以创新发展聚合更多人才——青年代表委员热议“聚合人才”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.05 22:03

　　7549套人才公寓、23家“青年驿站”、24家“青年之家”建成开放，设立5亿元人才基金，成立洛阳市人才集团，引育高层次创新创业人才(团队)37个，入选国家级科技领军人才3名、省级高层次人才174名……这份2023年“成绩单”，显示了洛阳在聚合人才方面的累累硕果，也为推动现代化洛阳建设提供了有力的人才支撑。

　　两会期间，部分青年代表委员围绕“聚合人才”话题，积极建言献策、畅所欲言。

　　“青年因城市而聚，城市因青年而兴。近年来，洛阳围绕青年人才发展，出台了一系列扎实举措，我们都是受益者。”市政协委员、河南省青联常委秦红彬说，洛阳对人才“真情实意”、扶持“真金白银”，有力保障了来洛青年的安居和发展，将吸引更多优秀青年来洛就业、创业、兴业。他希望，洛阳借助文旅热度，创新城市宣传形式，加大人才政策宣传力度，让更多青年人才了解洛阳的人才政策，爱上洛阳、留在洛阳。

　　人才与城市实现双向奔赴，才能彼此成就、共赢未来。市人大代表、市音乐家协会副主席田华一直关注洛阳的青年人才发展。他建议，可创新引才方式，如在每年开学季为来自全国各地大学生写一封诚挚的欢迎信、由政府组织为在洛高校新生举办集体迎新晚会、为新生免费发放旅游年票等，增强青年群体对洛阳的好感度，为吸引人才、留住人才打下情感基础。同时，可以依托我市多所高校，做好校企对接、就业辅导、创业培训、就业推荐等工作，把更多高校毕业生留在洛阳。

　　“我们要重点关注新需求、新技术、新理念带来的青年新职业选择，以更开放的视野、更灵活的机制，吸引集聚发展所需的各类人才。”市政协委员、伊川县政协副主席姬向懿说。她举例伊川县的一家企业，落户仅半年员工就达到了260余人，解决了大批青年就业问题。这家企业提供的新职业为“人工智能训练师”，属新兴行业，深受年轻人青睐。这类新职业为劳动力密集地区的创业创新和产业转型带来了新机遇，我市可为此类企业提供更适宜的政策、更便捷的服务，让新职业为新型城镇化集聚更多青年人。

　　市人大代表、栾川县第一高级中学教师闫晓明说，引进人才要摒弃唯学历论，要立足行业所用、人才所长、事业所需，引进最适宜岗位的人才，做到人岗相适、人尽其才。同时，探索全方位、个性化服务模式，既为引进人才办好干事创业的“关键大事”，也做好衣食住行的“日常小事”，以有力的服务保障解决人才的后顾之忧。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 实习生 张昕瑶）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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