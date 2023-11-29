洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市政协十四届二次会议闭幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.05 21:28

市政协十四届二次会议闭幕
江凌、徐衣显、杨骁、李保国等到会祝贺
孙延文主持会议并讲话

　　5日下午，圆满完成各项议程后，中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第二次会议在市会议中心胜利闭幕。

　　市政协主席孙延文主持会议并讲话。市委常委、统战部部长、市政协党组副书记韩治群，市政协领导陈淑欣、魏险峰、程相朝、张伊民、张汉智、宗玉红、王燕飞、仝宇鹏、何武周、赵振峰和大会秘书长罗克振在主席台前排就座。

　　江凌、徐衣显、杨骁、李保国、王军、祁建峰、张玉杰、王森、徐超文、陈功、徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、宗国明、赵莉、夏磊、任丽君、李新红、牛刚、王国辉、楚国剑、徐哲、封勇、赵健、刘茂钦到会祝贺并在主席台就座。

　　往届市政协领导潘汉平、周宗良、杨炳旭也在主席台就座。

　　本次大会应出席委员471名，实到委员430名，符合政协章程有关规定。

　　会议审议通过了政协第十四届洛阳市委员会第二次会议关于常务委员会工作报告的决议、关于市政协十四届一次会议以来提案工作情况报告的决议，政协第十四届洛阳市委员会提案委员会关于市政协十四届二次会议提案审查情况的报告，政协第十四届洛阳市委员会第二次会议政治决议。

　　孙延文指出，本次会议是一次高举旗帜、凝心聚力、求真务实、团结奋进的大会，充分彰显了全过程人民民主的特点优势和生机活力。孙延文对不再担任市政协副主席、常委职务的同志表示敬意，对新任的市政协副主席、常委表示祝贺。

　　孙延文强调，各级政协组织和广大政协委员要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中共中央集中统一领导这个最高政治原则，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，抓好高质量发展这个首要任务，认真落实中共洛阳市委各项部署要求，紧紧聚焦“三项重点工作”，更好发挥专门协商机构作用，广泛凝聚起团结奋斗的磅礴力量，为推动现代化洛阳建设作出更大贡献。

　　要着力在增进政治认同中广泛凝聚共识和力量。各级政协组织和广大政协委员要发挥积极作用，增进社会各界对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同，在河洛大地画好团结奋斗的“最大同心圆”。

　　要着力在服务中心大局中广泛凝聚共识和力量。紧扣中共洛阳市委十二届五次全会暨市委经济工作会议确定的工作思路，认真落实市政协五年大事要事和年度协商工作计划，建真言、献良策，凝共识、聚合力。

　　要着力在提升协商质效中广泛凝聚共识和力量。聚焦协商主责主业，积极研究探索推动协商工作提质增效的新方法新路径，着力抓好平台载体、调查研究、互动交流、成果转化等关键环节，真正达到以协商聚共识、以共识固团结、以团结促发展的目的。

　　孙延文最后说，人心是最大的政治，共识是奋进的动力。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，在中共洛阳市委的坚强领导下，坚定信心、团结奋斗，为不断开创现代化洛阳建设新局面贡献更多智慧和力量。

　　住洛省政协委员，市直有关单位的领导和国有大型企业、科研院所、驻洛高校、市属大专院校党委统战部门的负责同志等列席大会。

　　大会在雄壮的国歌声中闭幕。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 孙小蕊 郭飞飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    17岁女生手汗淋漓不止 原因是……
    17岁女生手汗淋漓不止 原因是……
    17岁女生手汗淋漓不止 原因是……
         “我觉得自己好奇怪，好想把自己藏起来……”小月(化名)今年17岁，成绩优异、勤奋好学，是众人眼中常常夸...
  • ·健康快讯：洛阳市中医院儿童青少年近视门诊开诊
  • ·健康快讯：洛阳市第三人民医院开展学习困难公益筛查活动
  • ·晨起口苦是咋回事？该怎么办？
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 雨雪暂别洛阳“舞台” 低温仍未“退场”
  • 政府工作报告（摘要）
  • 徐衣显参加宜阳县代表团审议
  • 出行注意！洛阳多条公交线路临时调整
  • 两会瞬间
  • 炸丸子、熬皮冻，自己动手年味儿足（...
  • 坐高铁能带绿植吗？洛阳火车站回复
  • 春节假期期间 洛阳地铁延长运营1小时
  • 代表委员分团分组审议讨论政府工作报告
  • 人员密集场所门窗上障碍物应拆除
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    王城公园雪打灯

    欢天喜地迎新春

    兴洛湖公园 银装素裹

    迎新春 百人剪百龙活动
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605