5日下午，圆满完成各项议程后，中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第二次会议在市会议中心胜利闭幕。

市政协十四届二次会议闭幕

江凌、徐衣显、杨骁、李保国等到会祝贺

孙延文主持会议并讲话

5日下午，圆满完成各项议程后，中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第二次会议在市会议中心胜利闭幕。

市政协主席孙延文主持会议并讲话。市委常委、统战部部长、市政协党组副书记韩治群，市政协领导陈淑欣、魏险峰、程相朝、张伊民、张汉智、宗玉红、王燕飞、仝宇鹏、何武周、赵振峰和大会秘书长罗克振在主席台前排就座。

江凌、徐衣显、杨骁、李保国、王军、祁建峰、张玉杰、王森、徐超文、陈功、徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、宗国明、赵莉、夏磊、任丽君、李新红、牛刚、王国辉、楚国剑、徐哲、封勇、赵健、刘茂钦到会祝贺并在主席台就座。

往届市政协领导潘汉平、周宗良、杨炳旭也在主席台就座。

本次大会应出席委员471名，实到委员430名，符合政协章程有关规定。

会议审议通过了政协第十四届洛阳市委员会第二次会议关于常务委员会工作报告的决议、关于市政协十四届一次会议以来提案工作情况报告的决议，政协第十四届洛阳市委员会提案委员会关于市政协十四届二次会议提案审查情况的报告，政协第十四届洛阳市委员会第二次会议政治决议。

孙延文指出，本次会议是一次高举旗帜、凝心聚力、求真务实、团结奋进的大会，充分彰显了全过程人民民主的特点优势和生机活力。孙延文对不再担任市政协副主席、常委职务的同志表示敬意，对新任的市政协副主席、常委表示祝贺。

孙延文强调，各级政协组织和广大政协委员要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中共中央集中统一领导这个最高政治原则，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，抓好高质量发展这个首要任务，认真落实中共洛阳市委各项部署要求，紧紧聚焦“三项重点工作”，更好发挥专门协商机构作用，广泛凝聚起团结奋斗的磅礴力量，为推动现代化洛阳建设作出更大贡献。

要着力在增进政治认同中广泛凝聚共识和力量。各级政协组织和广大政协委员要发挥积极作用，增进社会各界对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同，在河洛大地画好团结奋斗的“最大同心圆”。

要着力在服务中心大局中广泛凝聚共识和力量。紧扣中共洛阳市委十二届五次全会暨市委经济工作会议确定的工作思路，认真落实市政协五年大事要事和年度协商工作计划，建真言、献良策，凝共识、聚合力。

要着力在提升协商质效中广泛凝聚共识和力量。聚焦协商主责主业，积极研究探索推动协商工作提质增效的新方法新路径，着力抓好平台载体、调查研究、互动交流、成果转化等关键环节，真正达到以协商聚共识、以共识固团结、以团结促发展的目的。

孙延文最后说，人心是最大的政治，共识是奋进的动力。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，在中共洛阳市委的坚强领导下，坚定信心、团结奋斗，为不断开创现代化洛阳建设新局面贡献更多智慧和力量。

住洛省政协委员，市直有关单位的领导和国有大型企业、科研院所、驻洛高校、市属大专院校党委统战部门的负责同志等列席大会。

大会在雄壮的国歌声中闭幕。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 孙小蕊 郭飞飞)