2月5日上午，市十六届人大二次会议主席团举行第二次会议。

2月5日上午，市十六届人大二次会议主席团举行第二次会议。

大会主席团常务主席江凌、杨骁、李保国、王森、徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、宗国明、赵莉、夏磊、李书杰出席会议。江凌主持会议。

受市委委托，市委常委、组织部部长王森作了关于人事安排有关情况的说明。接着，会议表决通过了候选人建议名单草案、市十六届人大有关专门委员会组成人员人选建议名单草案，决定将两个名单草案印发各位代表，提请各代表团酝酿。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君）