代表委员分别审议讨论相关工作报告

5日，出席市十六届人大二次会议的市人大代表分团审议市人大常委会工作报告和市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告；出席市政协十四届二次会议的市政协委员讨论了两院工作报告。

5日，出席市十六届人大二次会议的市人大代表分团审议市人大常委会工作报告和市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告；出席市政协十四届二次会议的市政协委员讨论了两院工作报告。

在审议市人大常委会工作报告时，代表们一致认为，过去一年，市人大常委会认真落实党中央和省委、市委部署，聚焦市委中心工作，积极探索地方人大工作规律，推动各项工作取得了新进展、新成效，为现代化洛阳建设作出了应有贡献。报告主题鲜明、内容翔实、亮点纷呈，是一个展现人大担当、尽显为民情怀的好报告。大家纷纷表示，将继续践行“人民选我当代表、我当代表为人民”的庄严承诺，扑下身子、沉到基层一线，认真倾听群众呼声，用心用力用情解决群众急难愁盼，推动市委决策部署在基层落地落实落细。建议市人大常委会进一步加强代表培训，聚焦各领域、各行业，精准提升代表专业能力和履职质效。

代表委员们在审议讨论两院工作报告时一致表示，一年来，全市法院和检察机关全面践行习近平法治思想，聚焦建强副中心、形成增长极，讲政治顾大局、促公正提效率、重自律强队伍，全力推动我市司法工作守正创新、跨越发展。新时代呼唤新担当，新征程展现新作为。下一步，希望两院继续顺应人民群众新期待，更好统筹高质量发展和高水平安全，抓实公正与效率，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为奋力开创现代化洛阳建设新局面提供有力法治保障。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 郭飞飞)