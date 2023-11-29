2月5日上午，市十六届人大二次会议举行第二次全体会议，听取市人大常委会工作报告、市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告。

市十六届人大二次会议举行第二次全体会议

听取市人大常委会工作报告、市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告

2月5日上午，市十六届人大二次会议举行第二次全体会议，听取市人大常委会工作报告、市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告。

大会主席团常务主席杨骁、李保国、徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、宗国明、赵莉、夏磊、李书杰在主席台前排就座。大会由杨骁主持。

孙延文、张玉杰、韩治群、陈功在主席台就座。

何泽民在主席台就座。

市人大常委会主任李保国首先代表市人大常委会向大会作工作报告。李保国说，高质量发展是现代化洛阳建设的首要任务，服务保障高质量发展是市人大常委会的使命担当。2023年，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委人大工作会议精神，聚焦市委“三项重点工作”“三个重要抓手”，积极探索地方人大工作规律，围绕开好局、起好步、推动人大工作高质量发展，研究提出并践行落实“四个满意”总体目标、“四个六”总体要求，各项工作取得了新进展、新成效。一是全面落实党的领导，确保人大工作正确政治方向；二是坚持“小切口”立法，出台法规决定11项，开展立法调研20余项，为洛阳高质量发展提供法治保障；三是着力提升监督质效，紧紧围绕“三项重点工作”等方面开展视察、调研、座谈，推动督促整改问题，服务保障中心大局；四是充分发挥代表作用，凝聚现代化洛阳建设强大合力；五是加强新闻宣传工作，获评2023年度全省人大系统“出彩工作”，奏响人民代表大会制度自信最强音；六是强化自身建设，为人大工作高质量发展提供有力保障。

李保国说，2024年，市人大常委会将坚持党的领导与依法履职相统一，坚持依法立法与创新立法相统一，坚持全方位监督与精细化监督相统一，坚持代表履职激励与约束相统一，坚持新闻宣传与推动人大工作高质量发展相统一，坚持提升政治能力与业务能力相统一，按照市委十二届五次全会暨市委经济工作会议部署要求，紧紧围绕市委“三项重点工作”“三个重要抓手”，推动人大工作在创新求效上持续发力、在“小切口”精细化上持续发力、在全市人大联动协同上持续发力、在增强队伍活力能力上持续发力、在服务保障中心大局更有力更有效上持续发力，以人大工作高质量发展服务保障洛阳经济社会高质量发展，为推进现代化洛阳建设贡献人大力量、彰显人大担当。

市中级人民法院院长徐哲向大会报告说，2023年，全市法院深入践行习近平法治思想，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，聚焦建强副中心、形成增长极，实施“11236”五年发展规划，讲政治顾大局、促公正提效率、重自律强队伍，各项工作取得新进展。全市法院受理案件205242件，审执结186581件，同比分别上升19.4%、14.1%；市中院受理案件15999件，审执结14854件。2024年是洛阳法院夯实基础、提质晋位的奋进之年。全市法院将始终筑牢政治忠诚，在坚持党的绝对领导上更加坚定；始终牢记国之大者，在服务发展全局上更加主动；始终践行人民至上，在满足群众司法需求上更加务实；始终推进守正创新，在提升办案质效上更加有力；始终坚持严的基调，在淬炼法院铁军上更加坚决，更好统筹发展和安全，抓实公正与效率，沿着“11236”五年发展规划接续奋斗、砥砺前行，以审判工作现代化支撑和服务现代化洛阳建设。

市人民检察院检察长封勇向大会报告说，2023年，全市检察机关深入践行“高质效办好每一个案件”基本价值追求，坚持“1235”工作思路，全力推动检察工作守正创新、跨越发展，为加快推进现代化洛阳建设提供有力法治保障。全年共办理各类案件19277件，同比上升36.8%，其中审查逮捕案件4927件，审查起诉案件9749件，刑事、民事、行政监督案件3757件，公益诉讼案件844件。2024年，全市检察机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化“1235”工作思路，以检察之为坚持党的领导、提升政治能力，以法治之力服务发展大局、守护民生民利，以至善之境深化能动履职、推动检察工作现代化，以革新之策强化建章立制、优化检察管理，以务实之举引领素能提升、打造过硬队伍，强化法律监督，维护公平正义，更好服务保障洛阳经济社会高质量发展、助力现代化洛阳建设。

会议表决通过了大会选举办法；表决通过了市十六届人大有关专门委员会组成人员人选表决办法。

刁国泰、任丽君、李新红、牛刚、王国辉、楚国剑、陈淑欣、魏险峰、程相朝、张伊民、张汉智、宗玉红、王燕飞、仝宇鹏、何武周、徐哲、封勇、赵健、刘茂钦在主席台就座。

张献宇和大会主席团其他成员也在主席台就座。

出席市政协十四届二次会议的政协委员及有关方面负责同志列席大会。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 记者 郭旭光 李雅君)